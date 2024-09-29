ГУР: Главари оккупантов бросили солдат на смерть во время боев на завод в Волчанске 3 29.09.2024, 14:58

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Украинские военные узнали о диких вещах, которые там творились.

Командиры оккупантов во время боев за Волчанский агрегатный завод бросили своих солдат на смерть. Несмотря на безнадежность ситуации, они все равно заставляли захватчиков сопротивляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка в эфире телемарафона.

Он отметил, что подготовка операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске длилась несколько недель. По словам Черняка, успешная зачистка зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Сил безопасности и обороны государства.

«Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли», - объяснил разведчик.

Черняк добавил, что россияне во время боев понесли серьезные потери, поскольку главари оккупантов фактически обрекли солдат на смерть.

«На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком», - сказал представитель ГУР.

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