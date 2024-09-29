Агнешка Холланд удостоена «Золотых львов» кинофестиваля в Гдыне за фильм «Зеленая граница» 29.09.2024, 15:22

Агнешка Холланд

От ее имени награду получил продюсер.

Гран-при XLIX фестиваля польского кино в Гдыне – «Золотые львы» – 28 сентября вечером был присужден режиссеру Агнешке Холланд за фильм «Зеленая граница». Награда вручалась во время гала-концерта в Музыкальном театре в Гдыне. Но Холланд не присутствовала на церемонии, «Золотых львов» получил от ее имени продюсер Марцин Вежхославский, сообщает «Польское радио».

Film "ZIELONA GRANICA" zdobywa nagrodę ZŁOTE LWY na @FPFFGdynia.



Przyznawane są w konkursie głównym przez jury festiwalu dla najlepszego polskiego filmu od pierwszej edycji, czyli od 1974 roku. pic.twitter.com/G6mMAmNHSX — Kino Alert (@KinoAlertPL) September 28, 2024

«Зеленая граница» — это история психолога, которая переезжает в Подляское воеводство и становится невольным свидетелем и участником драматических событий на польско-белорусской границе. Она присоединяется к группе активистов, помогающих беженцам, разбивающим лагеря в лесах зоны чрезвычайного положения. Создателей фильма вдохновили реальные случаи беженцев, которые нелегально пытались пересечь польскую границу.

Напомним, что в сентябре 2023 года тогдашний министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро раскритиковал фильм Агнешки Холланд, сравнив его с нацистской пропагандой. Комментарий был сделан за день до премьеры картины на Венецианском кинофестивале.

В ответном заявлении Холланд, чьи родственники стали жертвами Холокоста, указала на то, что министр прокомментировал фильм, не посмотрев его, назвав его слова клеветой и «презренными». Она указала на оскорбительность подобных сравнений, учитывая историю Польши и ее собственной семьи. По мнению режиссера, проблема миграции в Польше преподносилась однобоко и исключительно с точки зрения пропаганды тогдашнего правового правительства.

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