Употребление алкоголя способствует развитию некоторых видов рака 4 29.09.2024, 15:30

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Это касается и красного вина.

Предполагаемая польза для здоровья сердечно-сосудистой системы от умеренного употребления красного вина не перевешивает риски развития рака, предупреждают ученые.

Издание The New York Times обращает внимание на научный отчет, подготовленный Американской ассоциацией по изучению рака. Авторы отмечают, что, несмотря на общее снижение смертности от рака, заболеваемость некоторыми его видами, особенно среди молодежи, по не до конца понятным причинам растет, пишет «Наша Ніва».

Причин такого роста может быть много, но ученые обращают внимание на влияние алкоголя. В отчете отмечается, что он повышает риск развития нескольких видов злокачественных новообразований, включая плоскоклеточный рак пищевода, некоторые виды рака головы, шеи, молочной железы, рака толстой кишки, печени и желудка.

В поисках ответа на вопрос, как алкоголь может спровоцировать рак, ученые обращают внимание на его влияние на микробиом кишечника. Употребление алкогольных напитков изменяет кишечные бактерии, которые могут играть роль в распространении рака толстой и прямой кишок.

Также считается, что у женщин алкоголь повышает уровень эстрогена, что может способствовать развитию рака молочной железы. Отказ от алкоголя авторы называют одним из немногих способов, с помощью которых женщины могут снизить риск этого заболевания.

И хотя женщинам по многим причинам уже давно не рекомендуется употреблять алкоголь во время беременности, в отчете приводится еще одна: исследования показали, что употребление алкоголя во время беременности увеличивает риск детской лейкемии у потомства.

Авторы обращают внимание, что в 2019 году примерно 5,4% случаев рака в США были связаны с употреблением алкоголя. Однако об этом знает очень мало людей.

Например, о связи алкоголя с риском рака молочной железы, как показало одно из исследований, в США знают менее трети женщин в возрасте от 18 до 25 лет.

Наряду с этим в обществе закрепилось мнение о пользе умеренных доз алкоголя в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы стремятся развенчать этот миф и обращают внимание на результаты крупного исследования, проведенного в течение более десяти лет и охватившего свыше 135 тысяч пожилых британцев.

Оно показало, что умеренное употребление алкоголя не снижает риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с его редким употреблением. Напротив, люди, которые употребляли алкоголь в малых и умеренных количествах, чаще умирали от рака.

Это касается также и красного вина.

Один из авторов отчета, Джейн Фигейредо, эпидемиолог из Института комплексного лечения рака в Лос-Анджелесе, отмечает, что предполагаемые полезные свойства красного вина для здоровья сердечно-сосудистой системы не перевешивают риск развития рака.

Согласно отчету, до 40% случаев рака связаны с факторами, на которые можно повлиять. Авторы отмечают, что снизить риск заболеваний могут сокращение употребления алкоголя, изменение образа жизни, отказ от табака, поддержка здорового питания и веса, а также минимизация воздействия вредных веществ.

Также важным является повышение информированности населения, в том числе через предупреждающие надписи о риске рака на алкогольных напитках.

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