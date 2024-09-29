Скрепы трещат по швам 3 Телеграм-канал «Депутатские будни»

29.09.2024, 15:39

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Ярослав Дронов

Год Семьи в России явно кто-то сглазил.

Намедни министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов заявил, что никакая занятость на работе не может помешать создавать семьи и заводить детей. И вдруг как гром среди ясного патриотического неба главный певун всея Руси Ярослав Shaman Дронов заявил, что находится в бракоразводном процессе со своей супругой Еленой Мартыновой.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал он в своем канале. Год Семьи в России явно кто-то сглазил, а скрепы трещат по швам.

Елена Мартынова — талантливый пиарщик, топ-менеджер холдинга USM, вице-президент «Мегафона» по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании и старше музыканта на 14 лет. Она — обладатель звания «Медиа менеджер России» и естественно занималась продвижением турбопатриотичного певуна. Однако семейная идиллия разбилась о занятость - советы Шестопалова мимо и останется ли теперь «король Shaman голым» поживем - увидим.

Есть лишь в подобных историях весьма странный момент - самые ярые борцы пропагандистского фронта, рвущие тельняшки за те или иные «скрепности» сами не слишком-то стремятся им следовать. Развод дело житейское - все бывает в жизни, но зачем корчить из себя на показ поборника высших ценностей?

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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