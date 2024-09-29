Генерал ВСУ раскрыл потери армии РФ за неделю

Генерал ВСУ раскрыл потери армии РФ за неделю3
- 29.09.2024, 16:26
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Размеры впечатляют.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк раскрыл потери армии РФ за неделю.
С 22 по 29 сентября 2024 года потери российской армии составили около 9390 человек личного состава и 2037 единиц вооружения и военной техники.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
558 БПЛА ОТР
472 единицы автотехники
462 артиллерийских системы
254 боевых бронированных машины
153 единицы спецтехники
101 танк
15 вражеских ракет
13 установок ПВО
9 РСЗО