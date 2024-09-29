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Генерал ВСУ раскрыл потери армии РФ за неделю

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  • 29.09.2024, 16:26
  • 3,120
Генерал ВСУ раскрыл потери армии РФ за неделю

Размеры впечатляют.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк раскрыл потери армии РФ за неделю.

С 22 по 29 сентября 2024 года потери российской армии составили около 9390 человек личного состава и 2037 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

558 БПЛА ОТР

472 единицы автотехники

462 артиллерийских системы

254 боевых бронированных машины

153 единицы спецтехники

101 танк

15 вражеских ракет

13 установок ПВО

9 РСЗО

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