У Путина осталось мало времени

У Путина осталось мало времени1
- Алексей Копытько
- 29.09.2024, 16:40
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Колоссальная разница в модальности обстановки.
Конец октября – начало ноября обещают быть предельно насыщенными.
Россияне попытаются любой ценой за месяц решить проблему Курска. Крайний срок – до выборов в США. Желательный для них – до саммита БРИКС в Казани (22-24 октября).
Ибо как-то несолидно принимать высоких гостей и надувать щеки, когда часть твоей территории под контролем противника. Которого три года назад ты собирался разбить за три дня.
Поэтому есть все предпосылки для активизации варварских ударов по Сумам.
В чём разница?
Россияне могли за август накопиться и в сентябре пойти на Сумы или между Харьковом и Сумами. Получили удар на упреждение. И теперь вынуждены выдавливать наши войска.
Т.о., те наши силы, которые сейчас в Курской области, все равно не воевали бы на Донбассе, на Юге или под Харьковом. Их бы бросили на купирование прорыва россиян. И понадобилось бы больше сил, чем для маневренной обороны на территории России.
И была бы колоссальная разница в модальности обстановки: очередной прорыв Путина накануне саммита БРИКС/выборов в США с угрозой отсечений Харькова/захвата Сум vs судорожные попытки Кремля вытолкнуть украинские войска со своей территории.
Поэтому у них нет выбора, кроме как пытаться обострять. А вот получится или нет – это вопрос.
Ещё момент. Россияне собирались накопить орду на севере – они её накопили. Сейчас она в гораздо худших условиях, чем им бы хотелось, но покатится в сторону нашей границы. Если наше командование примет решение отводить войска из Курской области, то россияне окажутся перед дилеммой: идти дальше на Сумы или окапываться по границе и перебрасывать силы для давления на других направлениях.
О ситуации на фронте в целом специалисты скажут.
Важный элемент фона – выборы в Молдове и Грузии в конце октября. Ну, и Ближний Восток. Если Грузию ушатают, а в Молдове пройдёт небезупречно, то главным выгодоприобретателем будет даже не Россия, а Китай. Товарищи в Вашингтоне вроде как должны это понимать.
Всё это увязывается в такой клубок, что конец октября – начало ноября обещают быть предельно насыщенными.
Алексей Копытько, Facebook