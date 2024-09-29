«Урожай не сопоставим с прежними годами» 1 29.09.2024, 16:52

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Белорусы рванули в лес за грибами, один из районов «отжигает».

Ещё недавно Министерство лесного хозяйства предупреждало белорусов о штрафах за посещение лесов с высоким классом пожарной опасности. И вот пару дней назад в ведомстве сняли запрет сразу с Витебской, Гродненской, некоторых районов Минской, Могилёвской, Брестской и Гомельской областей. Собственно, этим тут же воспользовались любители «тихой охоты», которые массово ринулись за грибами, пишет telegraf.news.

Судя по сообщениям в тематических чатах и соцсетях, больше всего в белорусских лесах сейчас опят. Некоторые писали, что появились боровики, подосиновики, а вот подберёзовики «явно пошли на спад». Другие с сожалением добавили, что «урожай не сопоставим с прежними годами», однако и сейчас, если постараться, можно насобирать целую корзинку.

«После ночного дождичка заглянул в свои места в Солигорском районе. Грибы есть, больше единично. Появились белые (в основном переростки), много опят», — написал один из белорусов. Другой тут же добавил, что и «у него пошла опята», отметив, что дело было в Смолевичском районе Минской области.

«Крыжовка… После ночной смены куда едет мужчина? Скажете, домой, мол, кушать и спать… Но только не мужчина-грибник! Эта категория мужчин бежит в лес. А тем более там опята сейчас растут», — поделился в одном из тематических чатов ещё кто-то.

Кроме того, обилием грибов белорусы хвастались в Брестском районе, подчеркнув, что «в этом году регион отжигает», а вот в Столбцовском направлении «народу было столько, что было не до съёмок». Также целые поляны жители Республики наблюдали в Вилейском, Логойском, Стародорожском и Дзержинском районах Минской области.

«Поехали мы, значится, сегодня в опята, а опята растут как на дрожжах! Вчера совсем малюпасы, а сегодня уже хорошего собирательного размера», — написала ещё одна белоруска, подкрепив слова фотографиями сочных и красивых грибов.

Где в Беларуси сняли запрет на посещение лесов?

По данным на 13:00 воскресенья, 29 сентября, в Республике свободными для посещения Минлесхоз определил Витебскую, Гродненскую, часть Минской, Могилёвской, Гомельской и Брестской областей. Собираясь за грибами, стоит учитывать, что пожароопасная обстановка часто меняется и отслеживать интерактивную карту следует постоянно.

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