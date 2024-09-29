Как превратить телефон в «вечный» 1 29.09.2024, 17:46

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Шесть полезных советов для гаджета.

Мобильные телефоны со временем начинают тормозить, выходить из строя или просто работать уже не так хорошо, как раньше. Однако владельцам гаджетов стоит знать, какие есть правила, помогающие продлить жизнь телефону как можно дольше.

Есть шесть полезных советов, которых следует придерживаться при использовании устройства. Об этом пишет Kanebridge News.

На некоторые из этих вещей владельцы смартфоном могут и вовсе не обращать внимание.

Проверка обновлений. Ваш телефон хранит информацию обо всех аспектах вашей жизни. Без обновлений безопасности все находится под угрозой. Apple предлагает обновления программного обеспечения минимум на пять лет, а обновления безопасности — на более длительный срок. Google Pixel восьмерка этого года будет получать обновления до 2030 года. Samsung обещает обновления безопасности минимум в течение четырех лет.

Защита экрана. Приобретение чехла и защитной пленки для экрана — одни из наиболее важных шагов для поддержания срока службы телефона.

Очистка порта. Необходимо осторожно вставить распрямленную скрепку по бокам и проверить, не заполнена ли она ворсинками и случайной пылью. Это также важно, потому что порт может засоряться и от этого будут проблемы с зарядкой.

Состояние аккумулятора. Вы можете проверить состояние аккумулятора в меню настроек на телефонах Apple или Android. Если на вашем iPhone в разделе «Состояние батареи» указано, что «Максимальная емкость» вашей батареи составляет 80 % или меньше, возможно, пришло время ее заменить.

Правильный ремонт. Если вам необходимо заменить батарею или экран, не переплачивайте за их ремонт. На веб-сайте Apple есть инструмент, который быстро оценит стоимость обычного ремонта вашего конкретного телефона. К примеру, после того, как специалист по ремонту, не принадлежащий Apple, заменит батарею iPhone, ваш телефон может отправить предупреждение о том, что «невозможно проверить», есть ли в нем «настоящая батарея Apple».

Настройки. Когда производитель вашего телефона объявляет его устаревшим и прекращает присылать обновления программного обеспечения и безопасности, начните с восстановления заводских настроек и обновите свою ОС как можно чаще.

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