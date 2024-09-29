Зеленский рассказал, по каким объектам ВСУ хотят бить вглубь России 29.09.2024, 17:59

Владимир Зеленский

Визит в США приблизил этот момент.

Украина продолжает вести переговоры с США о возможном пересмотре ограничений на использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России. При этом Силы обороны Украины просят о разрешении на поражение исключительно военных целей врага.

В рамках усилий по убеждению США, президент Украины Владимир Зеленский представил в стране «План Победы», обсудив его с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом. В интервью Fox News, Зеленский указал, что переговоры продолжаются.

«Мы ведем диалог. Но это важно, ведь мы хотим использовать его (американское дальнобойное вооружение. – Ред.) только по военным целям. Американцам очень важно знать, что мы говорим именно о военных целях», – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что сейчас «положительно настроен» относительно того, что в конце концов один из ключевых партнеров Украины примет это важное для обороны государства и сохранения жизней украинцев решение. Визит в США, считает он, приблизил этот момент.

Зеленский также отметил, что после встречи с Трампом, последний гарантировал поддержку Украины в случае его возвращения на пост президента США. Встреча с Трампом, несмотря на предшествующие ей обвинения от республиканцев в адрес Украины, была оценена Зеленским как продуктивная и важная.

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