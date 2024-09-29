Украинские партизаны проникли на хорошо замаскированную базу россиян 29.09.2024, 18:45

И раскрыли секрет их маневров.

Партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агенты выявили базу 57-й ОМСбр ВС РФ в одном из жилых домов села Ялынское», - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, оккупанты и техника перемещаются скрытно, чтобы избежать обнаружения.

«База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Например, антенны развертывают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется», - рассказали в «АТЕШ».

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