Украинские партизаны проникли на хорошо замаскированную базу россиян
- 29.09.2024, 18:45
И раскрыли секрет их маневров.
Партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агенты выявили базу 57-й ОМСбр ВС РФ в одном из жилых домов села Ялынское», - говорится в сообщении.
Как выяснили партизаны, оккупанты и техника перемещаются скрытно, чтобы избежать обнаружения.
«База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Например, антенны развертывают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется», - рассказали в «АТЕШ».