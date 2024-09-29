СМИ: Буданов в скором времени может лишиться должности 5 29.09.2024, 19:07

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Кирилл Буданов

Названо имя вероятного преемника.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свою должность, вероятно, уже выбрали его преемника. Об этом NV стало известно от информированного источника в силовых структурах.

Последние несколько недель в политикуме обсуждают вероятность снятия Буданова с должности.

Комментируя информацию об увольнении Кирилла Буданова, собеседник сказал: «Такой вариант существует».

В то же время он опроверг информацию некоторых телеграм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну.

Согласно предположению источника, руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины.

Официальный комментарий от ГУР МО NV пока не удалось получить.

38-летний Кирилл Буданов возглавляет военную разведку Украины с августа 2020 года. Он сменил Василия Бурбу, чья отставка была связана с Вагнергейтом — неудачной попыткой захватить военных преступников из ЧВК Вагнер, которые находились в Беларуси.

Во время полномасштабного вторжения ГУР МО под руководством Буданова спланировало и провело ряд успешных операций против захватчиков, например, высадка десанта в окруженном Мариуполе, освобождение пригородов Харькова в 2022 году, удары по объектам Черноморского флота РФ и тому подобное.

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