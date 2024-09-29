Эксперт рассказал, на что можно будет обменять Курщину 2 29.09.2024, 19:28

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Россиянам не понравится.

Силы обороны Украины увеличили масштаб тех территорий, которые заняты в Курской области Российской Федерации. Об этом сказал военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью Армия TV, отвечая на вопрос относительно нового прорыва Десантно-штурмовых войск на Курщине восточнее плацдарма, который заняла Украина в этой области.

По его словам, необходимо увеличивать площадь территорий в РФ, которые контролирует Украина.

Черник отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский еще раньше сказал, что это продуманная операция по очень понятному принципу - разменной карты.

Эксперт считает, что какой-то обмен обязательно будет между Украиной и Россией. Он пояснил:

«В моем понимании, если Курщину условно сумеем разменять хотя бы на Запорожскую АЭС, то это будет просто невероятный успех. И этот плацдарм надо увеличивать».

При этом аналитик добавил, что здесь есть один нюанс - очень важно не увлечься этими большими рейдовыми операциями, чтобы какие-то определенные подразделения не пошли в слишком большой разрыв, потому что это ухудшит логистику.

«Поэтому надо быть очень аккуратными в оценках, что завтра мы захватим всю Курщину и даже выйдем на их атомную электростанцию», - сказал эксперт.

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