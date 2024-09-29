Кардиолог назвал лучший продукт для здоровья сердца 29.09.2024, 19:42

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Этот богатый белком продукт обязательно должен быть в рационе.

Не все белки одинаково полезны для поддержания здоровья сердца. Один конкретный источник белка может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет eatingwell.com со ссылкой на утверждения специалистов.

«Ваш организм нуждается в белке для наращивания и восстановления мышц, и сердце, будучи мышцей, тоже требует правильных белков для поддержания своего здоровья и снижения риска сердечных заболеваний», — объясняет кардиолог Кимберли Кэмпбелл.

Лучший белок для здоровья сердца

Эксперты единодушно считают, что рыба занимает первое место среди белков, которые лучше всего поддерживают здоровье сердца.

«Средиземноморская диета, признанная одной из самых полезных для сердца, включает белки из морепродуктов, которые богаты омега-3 жирными кислотами и содержат низкий уровень насыщенных жиров», — отмечает кардиолог Мэри Грин.

Рыба, как правило, содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с другими животными белками, такими как говядина или свинина, и при этом богата омега-3 жирными кислотами — типом полиненасыщенных жиров, которые тесно связаны с пользой для сердца.

«Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для нормального функционирования организма, могут также снизить риск ишемической болезни сердца. Поскольку организм не способен самостоятельно вырабатывать эти кислоты, важно получать их с пищей. Лосось, тунец, сардины и скумбрия — это рыбы с самым высоким содержанием омега-3», — поясняет Кэмпбелл.

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