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Из этого штопора Путин уже не выведет

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 29.09.2024, 20:13
  • 2,242
Из этого штопора Путин уже не выведет

Дедушку новым фокусам уже не обучишь.

На фоне эпичного подрыва суперзащищенного склада ракет, аналогов которому не было, возникает один очень неприятный для Z-сообщества вопрос - а есть ли гарантия, что состояние «ядерного щита» России сильно отличается от состояния фанерных ракетных складов маршала Шойгу и генералиссимуса Путина?

Если склад, который должен был выдержать ядерный взрыв, взлетел на воздух от дрона, то как они хранят ядерные ракеты?

Но эти вопросы пациенты Z-психушки, так любящие махать виртуальной ядерной дубиной, конечно предпочитают не поднимать.

А между тем, два с половиной года такого «СВО» если что-то врагам России и показали, то это полнейшую немощь, гнилость и разложение государства. И в отличие от слабоумной охраноты, на том же Западе очень хорошо понимают, что дедушку-мудака в 72 года новым фокусам уже не обучишь. И он страну из этого штопора уже не выведет, а будет только дальше душить и крушить.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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