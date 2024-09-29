Анналена Бербок обвинила Трампа в распространении фейков

Анналена Бербок обвинила Трампа в распространении фейков1
- 29.09.2024, 20:37
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Пообещав поддерживать «доверительные отношения».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Дональда Трампа за распространение «фальшивых новостей» о ее стране, пообещав при этом поддерживать «доверительные отношения» со следующей администрацией Трампа, если тот победит на предстоящих выборах.
«Мы действительно были немного удивлены тем, что о моей стране появились фальшивые новости, если не сказать ложь», — сказала Бербок в интервью Bloomberg TV в Нью-Йорке.
Тем не менее, политик из партии «зеленых» дала понять, что ее правительство будет сотрудничать, если республиканец выиграет второй срок в Белом доме в ноябре, как это было с администрацией демократа Байдена.
«Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы продолжать эти доверительные отношения» с США, — сказала она.
Бербок сослалась на заявление бывшего президента на дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис 10 сентября, в котором он сказал, что переход Германии на возобновляемые источники энергии провалился и что страна прибегла к строительству «обычных» электростанций.
«Если мою страну представляют как нечто неправильное, то министерство иностранных дел обязано сказать: Извините, но ситуация в нашей стране не такая», — заявила Бербок, защищая ответную реплику своего министерства в социальных сетях на следующий день после комментария Трампа.
«Нравится нам это или нет: Энергетическая система Германии полностью функционирует, более чем на 50% состоящая из возобновляемых источников энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные станции. Уголь будет исключен из энергосистемы не позднее 2038 года», — написало министерство иностранных дел на своем англоязычном канале X.