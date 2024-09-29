Белорус пожаловался на игру Hamster Kombat, которая обещала баснословные выплаты 1 29.09.2024, 20:49

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Ответ юриста не заставил себя ждать.

Один из пользователей нашумевшей игры Hamster Kombat очень разочаровался прибылью от «тапания хомяка» и решил обратиться в общество защиты прав потребителей Беларуси, чтобы оно «хоть что-то сделало» с ситуацией, пишет «Наша Нива».

«Здравствуйте! У меня вопрос по хомяку, думаю, вы слышали, что все тапали хомяка. Обещали, что выйдут на биржу и все на этом заработают. А теперь оказалось, что курс HMSTR (внутренняя криптовалюта игры — «НН») почти нулевой. Люди сидели днями и ночами, тапая хомяка. А в итоге, все усилия впустую. Скажите, реально ли что-то сделать? Или сотни тысяч людей просто зря потратили месяцы своей жизни?» — жалуется пользователь в официальную группу общества в «ВКонтакте».

Ответ юриста не заставил себя ждать (после он извинился за насмешку). Юрист заявил, что ожидания пользователя — его проблемы, и посоветовал сменить род деятельности: «а не тискать хомячка».

«Займитесь нормальной работой, а еще лучше любимым делом, и все у вас будет хорошо. А если надеяться, что, тапая хомяка, вы станете миллионером, то, боюсь, вас ждет разбитое корыто», — отметил юрист общества защиты прав потребителей.

Кроме того, другие пользователи начали насмехаться над автором жалобы. Вот несколько примеров:

«Извините за откровенность, но лох — не мамонт, лох не вымрет».

«Мы еще в нашей провинции покемонов не ловили, а вы уже каких-то хомяков тапаете».

«Вы реально такие существуете, или это просто вброс?»

«Можно покрутить спиннер, говорят, это успокаивает».

«Просто тапать надо уметь. Я вот за три месяца тапания вывел 100 тысяч долларов, все работает».

Напомним, что недавно состоялся листинг мегапопулярной игры Hamster Kombat, после которого игрокам начали выплачивать реальные деньги за продажу внутренней криптовалюты Hamster Coin (HMSTR) на бирже, добываемой с помощью тапания на хомяка в игре. Но многие игроки остались разочарованными.

Ежемесячное количество пользователей игры превышает 104 миллиона человек. Стоимость одной криптомонеты Hamster Coin составляет около $0,1, на которые можно покупать улучшения для увеличения пассивного дохода игрока.

Основное недовольство игроков вызвано размером вознаграждения. Разработчики сообщали, что главным показателем при распределении токенов станет уровень пассивного дохода.

После подведения итогов оказалось, что за 1 миллион дохода в час геймеры получили около 220 HMSTR, что по текущему курсу составляет $2,2.

Кроме того, пользователей, которые использовали автоматизированные способы добычи монет, обвинили в читерстве и лишили награды. Судя по комментариям в соцсетях и тематических телеграм-чатах, некоторых игроков обвинили в нарушении правил незаслуженно.

У части игроков в приложении отображается сообщение о том, что вывод средств на кошельки Binance, OKX, Bybit и Telegram Wallet временно закрыт. Единственный доступный способ вывода HMSTR — криптобиржа EBI.

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