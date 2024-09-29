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Стали известны подробности смерти Навального

  • 29.09.2024, 21:07
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Стали известны подробности смерти Навального

Опубликованы секретные документы.

Журналисты получили доступ к сотням документов, связанных со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. В этих материалах обнаружена информация, указывающая на возможное отравление оппозиционера.

Об этом написало издание The Insider.

По данным издания, в документах обнаружено два варианта постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Во второй и финальной версии было обнаружено, что исчезли важные детали: слова о том, что перед смертью у Алексея Навального были боли в животе, рвота и судороги.

Эта же информация содержит другой документ – описание «изъятых объектов», где упоминаются «образцы рвотных масс». Судя по тексту этого документа, их отдали на экспертизу, хотя раньше не было сообщений ни о самой экспертизе, ни о том, что у Навального была рвота.

Врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления «Новичком» в августе 2020 года в Омске, прокомментировал эти документы. Он отметил, что симптомы, о которых идет речь, могут указывать на отравление фосфороорганическим веществом, к которому относится и «Новичок».

Журналисты подчеркнули, что эти документы подтверждают показания Юлии Навальной, ранее заявлявшей, что в последние минуты перед смертью ее муж действительно жаловался на острую боль в животе.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе России. Официальной причиной смерти указано нарушение сердечного ритма, но многие его поклонники считают, что это могло быть связано с отравлением. У Навального наблюдались симптомы, такие как боли в животе и судороги, что вызывает подозрения в обстоятельствах его смерти. Власти долгое время не выдавали тело для исследования, что лишь усугубило подозрения о возможном убийстве.

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