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Apple готовит к выходу новый умный гаджет

  • 29.09.2024, 21:40
  • 1,296
Apple готовит к выходу новый умный гаджет

Он заменит несколько уже имеющихся.

В сети появилась информация, что компания Apple готовится представить новое «умное» устройство, которое будет совмещать в себе сразу несколько продуктов, включая умную колонку и планшет.

Согласно источникам 9to5Mac, речь идет о неком многофункциональном хабе по типу HomePod, идентификатор которого – HomeAccessory. Новинка совместит возможности iPad, Apple TV и HomePod, а использование процессора A18 позволит ей корректно работать с ИИ-пакетом Apple Intelligence.

Что интересно, экран у устройства якобы будет не прямоугольным, как у iPad, а квадратным. Также будет камера для FaceTime и распознавание жестов рук, посредством которых можно будет управлять гаджетом без касаний. Это может пригодиться в ряде разных сценариев.

Аналогами нового проекта Apple журналисты называют Google Nest Hub или Amazon Echo Show. Однако домашний аксессуар Apple предложит гораздо более широкий функционал и, соответственно, выше ценник. Выпуск устройства состоится весной 2025 года.

К слову, можно вспомнить информацию о том, что Apple работает над неким настольным устройством с роботизированной рукой и прикрепленного к ней планшета. Возможно, это будет следующее поколение HomeAccessory.

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