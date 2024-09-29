Вторая армия мира Телеграм-канал «День опричника»

29.09.2024, 21:56

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Теперь кремлевские пропагандисты могут не лукавить.

Песков взялся объяснять решения своего начальника об увеличении численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих ростом угроз, которые возникают для страны.

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах», — заявил он и окончательно определил, что Украина — западная страна.

Если верить цифрам расходов федерального бюджета, то темпы набора контрактников в российскую армию увеличились как минимум в шесть раз в сравнении с 2023 годом. Правда не стоит забывать о суммах выплат. Путин в конце июля повысил в два раза, до 400 тыс. рублей, единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны, 47 российских регионов также увеличили свою часть.

Пропагандисты долго твердили, что российская армия является второй (после американской сильнейшей) армией в мире. Теперь могут делать это, не лукавя. ВС РФ — действительно вторая. Правда, пока только по численности.

Телеграм-канал «День опричника»

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