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Утром или вечером: когда лучше всего мыть голову

  • 29.09.2024, 23:31
Утром или вечером: когда лучше всего мыть голову

Врачи-косметологи поделились дельным советом.

Вопрос о том, когда лучше всего мыть волосы, до сих пор вызывает споры. Некоторые считают, что проводить процедуру лучше утром, другие же выступают за вечер.

Однако врачи-косметологи и трихологи знают правильный ответ. Специалисты рассказали, в какое время суток лучше мыть волосы, чтобы сохранить их здоровье.

Когда лучше всего мыть голову

Эксперты считают, что выбор времени для мытья зависит от состояния волос.

• Если ваши волосы тонкие и быстро жирнеют, мойте их утром. Тогда они будут иметь свежий вид и будут объемными, а прическа точно не испортится за ночь.

• Если у вас длинные волосы или вы принципиально не хотите пользоваться феном, мойте волосы вечером и сушите их при комнатной температуре.

Также трихологи рассказали, можно ли расчесывать мокрые волосы. Обычно после мытья женщины используют бальзамы для волос и средства укладки, а затем расческой и феном придают прическе форму.

Это можно делать, если у вас длинные волосы или средняя длина. Другое дело, если вы имеете длинные тонкие волосы, которые часто спутываются. В этом случае, чтобы не травмировать их и сделать блестящими и гладкими, нужно использовать специальные бальзамы и расчесывать волосы только тогда, когда они высохнут.

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