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Дроны ВСУ атаковали аэропорт Мигалово в Твери

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  • 3.09.2024, 7:36
  • 8,998
Дроны ВСУ атаковали аэропорт Мигалово в Твери

Массовый налет БПЛА.

Вечером в понедельник, 2 сентября, в российской Твери начали отбивать атаку беспилотных летательных аппаратов.

Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противовоздушной обороны. Сообщается, что около 23:00 по минскому времени она работала в Мигаловской в/ч.

По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который находится на окраине города.

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