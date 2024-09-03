Дроны ВСУ атаковали аэропорт Мигалово в Твери 1 3.09.2024, 7:36

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Массовый налет БПЛА.

Вечером в понедельник, 2 сентября, в российской Твери начали отбивать атаку беспилотных летательных аппаратов.

Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противовоздушной обороны. Сообщается, что около 23:00 по минскому времени она работала в Мигаловской в/ч.

По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который находится на окраине города.

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