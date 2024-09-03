Российский полковник напился и отправил в смертельный штурм десятки мобилизованных и контрактников 3 3.09.2024, 7:41

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Спустя месяц ему дали героя России.

Михаил Щебетун подписал контракт с МО РФ 31 января 2024 года. До 11 февраля мужчина находился в учебной части в Курске, а затем попал в в/ч 29760, 25 бригаду в подчинение Алексея Ксенофонтова, он же «Тигр», рассказала ASTRA его супруга Алина Болвинова.

«Последний раз, мой супруг позвонил мне 14 февраля 2024 года… он прямым текстом мне сказал, что скорее всего это последний наш с ним разговор, так как их уже предупредили, что как только они окажутся на месте [под Авдеевкой], у них отберут телефоны. Командир дал им четко понять, что их везут на смерть», — утверждает она.

После этого разговора Алине ничего не было известно о судьбе мужа на протяжении полутора месяцев. Женщина самостоятельно стала искать сослуживцев и их родственников, и в апреле от нескольких узнала, что он погиб при штурме еще 9 марта. Лишь после этого его внесли в списки без вести пропавших. Позже врио командира части на личном приеме подтвердил Алине, что Михаил действительно не вернулся с боевого задания 9 марта.

Со слов сослуживцев, в тот день командир 25 бригады полковник Алексей Ксенофонтов с позывным «Тигр» напился, и будучи «в плохом расположении духа», отправил мобилизованных и контрактников на смертельный штурм, а затем, по словам Алины, «наблюдал и наслаждался тем, как ВСУ давили танками заживо, закидывали БПЛА «Баба Яга». Среди погибших оказался и Михаил.

Алина, несмотря на подтверждение гибели, сих пор не может добиться справки о смерти мужа.

«Как долго комбригады Ксенофонтов Алексей будет издеваться над бойцами, подвергать их пытками и целенаправленно отправлять на смерть? И как Вы считаете, действительно ли наша армия заслуживает таких командиров, как «Орел» [Сыротюк Андрей Иванович], который, по регулярно всплывающей информации в сети интернет, позволяет себе аннулировать наших бойцов, которые отказываются выполнять их с Тигром преступные приказы, или такого командира как нынешний ВРиО в/ч 29760 Аверин Д. С. который не в состоянии принимать волевые решения и брать на себя ответственность…?», — сказано в обращении Алины к Путину.

В апреле этого года пропагандист Владимир Соловьев сделал сюжет с Ксенофонтовым, из которого стало известно, что полковник уже получил Героя России.

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