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Лукашенко бредил перед студентами

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  • 3.09.2024, 7:50
  • 9,082
Лукашенко бредил перед студентами

Пять безумных заявлений.

Первый день нового учебного года Александр Лукашенко провел в Витебском государственном университете. Аудитория из общения с ним могла усвоить сразу несколько уроков, пишет «Салiдарнасць».

Отметим, что, на встречу пустили, видимо, только студентов, лояльных режиму. Они так исполнили гимн, что Лукашенко не сдержался:

– Одни ябатьки собрались! Все знают слова гимна!

Урок №1. Как переписать учебники и переделать образование под себя

— В моей жизни было много случаев, когда мне приходилось переделывать учебники, — признался Лукашенко. — Не мне самому, а заставлять ученых людей: «Сделайте нормальный учебник». Учебник для меня — это икона.

Учебник — это основа обучения. Там должна быть концентрация всех знаний по предмету. И мы много-много раз переделывали эти учебники. Я не скажу, что остаюсь довольным, уже к себе критически отношусь: может, я излишне требовательный к тем, кто пишет и создает эти учебники.

Может, действительно он таким быть должен... Мне кажется, в те времена, когда я учился, учебники были проще и доступнее.

В качестве примера Лукашенко рассказал, как переделали учебные программы по экономике, где ранее за основу брали «западный подход».

— Если бы мы в Беларуси этим путем пошли (а многие страны пошли этим путем, которые не имеют такого огромного ресурсного потенциала), мы бы погибли. Тогда я направил бывшего министра экономики ректором с одним заданием: нужно остановить этот процесс обвала в образовании, нужно учить наших людей тому, что нам нужно, и это будет правильно.

И вузы — это то, извините за нескромность, что, если не создано мной, то перелопачено несколько раз и воссоздано.

Урок №2. Как оправдать невысокий уровень жизни

— Вам придется жить в этом мире, вам его строить, — обратился правитель к студентам. — Я всегда говорю с высоты своего опыта: лучше жить немножко беднее, чем воевать, как это происходит за пределами нашей страны…  

Это хорошо, что вы требуете: «Давайте больше, больше». Но надо не забывать, что все это создается нашими с вами руками. Я один это не создаю. Это вы создаете, ваши родители. Будет больше отдача в экономике — поверьте, никто не разворует, это все будет ваше, наше совместное. Но для этого надо просто работать.

Урок №3. Как не обращать внимание на бревно в собственном глазу

— Интернет — великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться. Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть.

И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции — быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее. Это вы должны понимать и осознавать.

Урок №4. Как призвать не искать лучшей жизни

— Не парься и не рвись в Минск. В Минске тесно, ты чужой… Мой вам совет — не рвитесь (в Минск).

Урок №5. Как усидеть на всех стульях

— В политике иногда лучше ложь и правду не искать. Это иногда так переплетено, — поделился опытом Лукашенко. И дал совет:

– Есть два правила. Во-первых, надо понимать ситуацию и предмет. Во-вторых, не надо торопиться. Терпение — это самое главное. Я не образец в этом плане.

Я более эмоциональный: вперед, на баррикады, надо ввязаться в драку, а потом разберемся. Иногда так бывало. Но с возрастом я уже так: думаю, нет, надо переждать, надо посмотреть, потом будет видно…

Упомянул Лукашенко и о событиях 2020 года:

— Я нигде об этом не говорил, но ситуация была серьезная. Они ж у нас в Минске только бродили, ну немножко тут в Витебске…

Ну вот в 2020 году ходят, там, на пике 47 тысяч, по-моему, мы же их всех считали. И многие говорили: вот надо им показать. Я говорю: спокойно. Я понимаю, что, если они главный центр власти захватывают, — это уже сигнал всем, народу, что власть поменялась.

Я это понимал. Но я чувствовал: спокойно, не надо торопиться. Вот они ходили-ходили… Но когда мы их пугнули возле Дворца Независимости, они поняли, что тут шутки закончились — автоматы в руках. Но мы же ни в кого не стреляли. Выдержка, выдержка… До последнего. Если уже тебя начинают убивать, тогда надо отвечать.

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