Россияне ударили по Запорожью: погиб 8-летний мальчик
- 3.09.2024, 7:52
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Еще один ребенок — в реанимации.
В результате обстрела украинского Запорожья армией страны-агрессора РФ в ночь с 2 на 3 сентября два человека погибли, а еще 2 — получили ранения, сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.
«Около 23:00 Россия осуществила обстрел города. К сожалению, два человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе, девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации.
В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом», — написал чиновник.