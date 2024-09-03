Украина поставит ультиматум 1 Игорь Рейтерович

3.09.2024, 7:59

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Красные линии окончательно перечеркнуты.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что в сентябре он хотел бы предоставить план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам на пост главы американского государства - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. Украинский президент сказал, что в плане есть вопросы относительно операции ВСУ на Курщине, стратегического места Украины в мировой безопасности, принуждения России дипломатией к миру и экономический аспект.

По моему мнению, план будет состоять как минимум из двух ключевых частей.

Первая - задача, цель которой заключается в получении Украиной помощи, на которую она рассчитывает. Запрос на поддержку может зависеть от того, пойдет ли Россия на переговоры. Если Москва не пойдет на переговоры, тогда Киев будет требовать сохранения военной помощи на нынешнем уровне, или ее увеличения. И шаг, который предусматривает презентацию плана как Харрис, так и Трампу, является вполне логичным, потому что формат и условия переговоров с Россией будут зависеть от того, кто именно из этих двух кандидатов в итоге одержит победу на выборах.

Вторая часть - политико-дипломатические аспекты. Имею в виду видение Украиной пути завершения войны, формата переговоров и роли Соединенных Штатов. Мне кажется, что вопрос роли Штатов в переговорах - самый сложный момент, который сейчас по определенным пунктам согласовывается с администрацией Байдена. Киев и Вашингтон пытаются найти точки соприкосновения.

И здесь единственная наша проблема заключается в том, что мы не знаем, какой позиции по российско-украинской войне будет придерживаться Трамп. Если Харрис, вероятно, унаследует политику Байдена, то курс Трампа пока понять сложно. Возможно, план, о котором говорил Зеленский, ориентирован именно на то, чтобы попытаться выяснить, какую роль в будущем будет играть США в отношении России, в том числе и в рамках принуждения Москвы к переговорам.

Кроме того, в плане, который Киев планирует передать Вашингтону, может быть и пункт о предоставлении Украине разрешения на использование американского оружия по территории Российской Федерации.

Также следует обратить внимание и на пункт, который касается ситуации в Курской области. Это событие для нас важно по нескольким причинам.

В первую очередь, операция ВСУ на Курщине стала, пожалуй, окончательным нивелированием любых так называемых красных линий, о которых так любят рассказывать представители Российской Федерации.

К тому же это мощный сигнал от Украины государствам-партнерам РФ в противовес заявлениям Путина, который говорил им, что он якобы контролирует ситуацию в войне и в течение минимум полугода доведет ее до логического с точки зрения Кремля завершения и победы.

Более того, это сигнал партнерам о том, что Россия не такая уж и сильная, а слухи о ее могуществе, мягко говоря, преувеличены.

Операция в Курской области важна еще и тем, что у Украины появляется инструмент торгов с Россией - демонстрация, что война может длиться гораздо дольше и не по такому сценарию, которого хочет Москва. И здесь Украина может предложить "жест доброй воли": выход из подконтрольных районов на Курщине в обмен на согласие России начать справедливые переговоры и выполнение взятых на себя обязательств.

Мы не знаем, как в дальнейшем будут развиваться события, но боевыми действиями на Курщине Украина действительно получила очень важный инструмент, который уже используется против России. Это действенный рычаг влияния, что замечают и партнеры. Вероятно, США замечают меньше, но, возможно, после визита украинской делегации в Вашингтон, американцы это осознают.

Пока нельзя прогнозировать, как на план Украины отреагируют Байден, Харрис или Трамп. Думаю, что переговоры с администрацией Байдена по презентации этого плана уже ведутся. Так или иначе, он заблаговременно будет согласован с Белым домом. Нельзя просто приехать в Вашингтон и самостоятельно презентовать план, так дипломатия не работает.

Таким образом, у Байдена особых вопросов по плану Украины не будет. Думаю, что похожей позиции будет придерживаться и команда Харрис. А вот у команды Трампа возникнут вопросы. Впрочем, этого не стоит опасаться - план надо демонстрировать в публичной плоскости и ждать реакции Трампа. Он говорит, что прекратит войну, так вот Украина и покажет свой мирный план.

И здесь Трамп окажется на распутье. План окончания войны должен соответствовать международным договорам, и Трампу придется это признать. Но если он этого не признает, то рискует получить удар по своему имиджу и шансам на победу в президентских выборах.

Игорь Рейтерович, «Главред»

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