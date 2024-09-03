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Белоруса с дефектом слуха и проблемами с сердцем забрали в армию

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  • 3.09.2024, 8:16
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Белоруса с дефектом слуха и проблемами с сердцем забрали в армию

Он пошел в суд.

Жителя Речицкого района призвали на срочную службу в армию, несмотря на дефект слуха, проблемы с сердцем и ряд других заболеваний. Однако молодому человеку удалось добиться дополнительного обследования и обжаловать факт призыва. В итоге военкомату пришлось уступить — подробности ситуации стали известны из документа, опубликованного в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

В распоряжение военкомата молодой человек попал в ходе осеннего призыва в ноябре 2023 года. Жалобы на здоровье и наличие нескольких диагнозов (нейросенсорная тугоухость, гипертензия, субклинический гипотиреоз, аномалия Киммерли и еще несколько болезней) не помешали медкомиссии признать его годным к военной службе.

Нейросенсорная тугоухость — это ухудшение или потеря слуха в результате повреждения элементов внутреннего уха, слухового нерва или клеток головного мозга, которые отвечают за распознавание звука.

Гипертензия — повышенное артериальное давление.

Субклинический гипотиреоз — начальная стадия нарушения функции щитовидной железы, когда повышается уровень одного из гормонов, но особых симптомов нет — разве что подавленность, упадок сил, тревожность, снижение внимания и памяти.

Аномалия Киммерли — патология структуры шейного позвонка. Костная дужка сдавливает позвоночную артерию, это может привести к нарушению кровообращения в мозгу, как следствие — головные боли, нарушения зрения, проблемы с памятью, обмороки и другие симптомы.

Гипертензия и тугоухость могут стать противопоказанием для армии в зависимости от их степени, тяжести проявлений, аномалия Киммерли — если она дает осложнения.

В конце осени парень отправился в назначенную ему часть. Там он каким-то образом смог добиться внимания медиков — вероятно, во время службы проявились проблемы со здоровьем.

Поэтому солдата отправили на повторное и более скрупулезное медицинское обследование в 432-й Главный военный клинический медцентр вооруженных сил, которое он прошел в январе-феврале 2024 года. В итоге у него было выявлено кардиологическое заболевание (какое именно, в судебном документе не уточняется).

После этого парень решил обратиться в суд. В иске он заявил, что с учетом имевшихся у него ранее заболеваний и выявленных проблем с сердцем решение о его призыве в армию является незаконным, и потребовал его отменить.

Вероятно, добиться этого было бы не так просто, но солдату повезло: военкомат решил с ним не спорить и признал свою ошибку. Он согласился с требованиями парня, ссылаясь на то, что ранее решение о призыве было вынесено без установления полного клинического диагноза.

В итоге суд признал жалобу молодого человека обоснованной и удовлетворил его иск. Речицкий военкомат обязали отменить решение об установлении категории годности и призыве на службу, пересмотреть дело и принять новое решение в соответствии с законом.

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