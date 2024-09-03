Одна из стран НАТО поддержала отправку в Украину иностранных пилотов 3.09.2024, 8:22

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И призвал говорить об этом со всеми членами Альянса.

Нидерланды считают, что привлечение иностранных пилотов к работе с истребителями F-16 может помочь Украине.

Об этом во время визита в Запорожье сообщил премьер-минстр страны Дик Схоф. Он напомнил недавние слова сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма о том, что американским властям стоит предложить отставным пилотам F-16 помочь Украине.

«Я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процессы вывода F-16 в операционное пространство. И об этом надо говорить со всеми членами коалиции», — добавил Схоф.

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