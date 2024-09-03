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Власти врут о состоянии системы образования в Беларуси

  • 3.09.2024, 8:40
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Власти врут о состоянии системы образования в Беларуси

Говорят о «стабильности», а на самом деле — это деградация.

Многие белорусы привыкли гордиться качеством образования в стране. Благодаря ему они легко находят применение своим знаниям как на родине, так и за ее пределами. Однако если оценить динамику процессов в сфере за последние время, становится очевидным: это качество — скорее результат упорства и таланта самих людей, чем усилий властей, пишет «Позiрк» .

Сентябрь — особенный месяц для значительной части общества. Для юных белорусов и их наставников — начало нового учебного года. Для родителей — отсчет очередного периода, наполненного заботами, радостями и волнениями за детей, вернувшихся за парты.

Белорусская система образования — огромная сфера, в которую вовлечены миллионы. По данным Белстата за 2023 год, в детских садах воспитывалось 355 тыс. маленьких граждан, в школах обучалось 1 млн 90 тыс. учащихся, в профессионально-технических (ПТУ) и средних специальных заведениях (ссузах) — 175 тыс., в вузах — 233 тыс.

Педагогов в стране насчитывалось около 200 тыс.: 56 тыс. были заняты в детских садах, 103 тыс. — в школах, 18 тыс. — в ссузах и ПТУ, 17 тыс. — в вузах.

Такая статистика делает сферу одной из крупнейших и наиболее значимых для страны.

Учащихся все меньше, как и учреждений образования

Перед началом учебного года чиновники традиционно не жалеют комплиментов в адрес белорусского образования. В их речах вскользь упоминаются вызовы, с которыми сталкивается система, еще реже говорится о проблемах.

О негативных тенденциях высказываются настолько осторожно, что Александр Лукашенко на республиканском педагогическом совете 27 августа вынужден был напомнить об этом министру образования Андрею Иванцу. Когда же острые вопросы все-таки поднимаются, то виноватыми, как правило, оказываются учителя, ученики и их родители. Одни, мол, не хотят поступать на педагогические специальности и уходят из профессии, другие почему-то стремятся получать образование на «деградирующем» Западе, третьи самоустранились или предъявляют слишком высокие требования к государству. При этом все вместе, по мнению чиновников, не осознают важности момента и сложности ситуации, в которой находится страна.

Между тем, чтобы оценить масштаб проблем в образовании, достаточно обратиться к официальной статистике. Но не к той, что яркими цифрами украшает отчеты Белстата перед началом каждого учебного года, где подбираются только благоприятные показатели, а сравнительные данные аккуратно обходятся стороной.

Например, если проанализировать количество образовательных учреждений за последние 20 лет, то картина вырисовывается далеко не радужная. Так, число детских садов сократилось на 10% (с 4.182 в 2003 году до 3.750 в 2023-м), школ — на треть (с 4.329 до 2.872), ПТУ — также на треть (с 244 до 166), вузов — на 17% (с 59 до 49). Единственным исключением ссузы, которых за тот же период стало больше на 10% (с 204 до 224).

Снижение количества учебных заведений частично объясняется демографическими проблемами: в Беларуси стало меньше детей и подростков. С 2003-го по 2023 год количество детей в садах сократилось на 2%, школьников — на 19%, учащихся ПТУ — на 50%, ссузов — на 31%, студентов вузов — на 32%.

Наряду со снижением численности учащихся и образовательных учреждений поредели ряды и педагогических работников. За 2003–2023 годы школьных учителей стало меньше на 29% (сокращение со 146 до 103 тыс.), преподавателей в ссузах и ПТУ — на 24% (с 25 до 19 тыс.), профессорско-преподавательский состав вузов сократился на 18% (с 22 до 18 тыс.).

Демография — лишь одна из проблем

Может показаться, что уменьшение числа учебных заведений и педагогов вызвано исключительно неблагоприятной демографической ситуацией. Однако это лишь одна из проблем. Другая, не менее важная, — снижение качества образования и системы управления сферой.

Белорусская система образования развивается словно по инерции. Изменения происходят медленно, их последствия проявляются еще позже. Проблемы решаются лишь после того, как становятся очевидны, и это также требует значительного времени и больших усилий.

Двигаясь «особым путем», отечественное образование редко попадает в международные рейтинги, которые могли бы дать объективное представление о его состоянии на фоне других стран. Однако косвенные индикаторы указывают на серьезное отставание, если не на деградацию.

Белорусские вузы занимают низкие позиции в мировых рейтингах, редкие победы на международных конкурсах — заслуга прежде всего отдельных талантливых педагогов и учащихся. Увеличение числа белорусских школьников и студентов, поступающих в зарубежные учебные заведения, также является тревожным сигналом.

Система образования отказалась от многих международных интеграционных практик, таких как Болонский процесс, и пытается вернуть устаревшие подходы советских времен. Современным реалиям не соответствуют как эти подходы, так и те, кто пытается их навязать обществу. Многие из высокопоставленных чиновников обучались еще во времена СССР и не стремились получить образование за рубежом. Это объясняет их специфическое представление о том, каким должно быть образование. Что, однако, не мешает некоторым отправлять своих детей учиться за границу, причем далеко не всегда с целью возвращения на родину после получения диплома.

Дорого ли обходится государству сфера образования?

Образование — одна из крупнейших и важнейших отраслей, требующая немалого финансирования. В консолидированном бюджете Беларуси на 2024 год на эту сферу планируется потратить 16% всех расходов, или 11,8 млрд рублей. Эти средства распределяются между республиканским и местными бюджетами в соотношении 16% к 84%. Такая пропорция вполне логична, так как большинство детских садов и школ удобнее финансировать на местном уровне, тогда как республиканские деньги направляются главным образом на ведущие вузы и общенациональные проекты.

При этом на уровне местных бюджетов расходы на образование часто подвергаются «оптимизации», как любят говорить чиновники. Но и на республиканском уровне ситуация не лучше: доля затрат на обучение детей и молодежи составляет менее 5% госбюджета и продолжает медленно снижаться, что приводит к регулярному недофинансированию.

Несмотря на то, что значительная часть бюджетных средств идет на зарплаты работников образования, эта сфера остается одной из наименее привлекательных с точки зрения заработка. Более того, разрыв в уровне доходов от средних значений здесь продолжает увеличиваться. Если в 2003 году зарплаты в образовании были на 14% ниже средней по стране, то к 2023-му отставание увеличилось до 31%.

Схожие проблемы наблюдаются и в соседних странах, где средняя зарплата в образовании часто тоже ниже средней. Однако там это компенсируется тем, что общий уровень заработков значительно выше, чем в Беларуси. В результате белорусские педагоги зарабатывают в полтора раза меньше своих коллег в России и в три раза меньше, чем в странах Европейского союза. Причем зарплаты учителей в Литве, Латвии и Польше также считаются низкими, но они растут благодаря давлению профсоюзов, забастовкам, за счет оптимизации нагрузки и улучшения образовательных процессов.

В итоге уже сейчас очевидны такие проблемы, как хроническое недофинансирование системы, низкие зарплаты педагогов и сокращение международных программ и проектов мобильности. Все это фактически заставляет белорусское образование топтаться на месте. И пока чиновники называют это «стабильностью», на самом деле налицо признаки деградации.

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