Ученые: Музыка может улучшать память
- 3.09.2024, 8:46
И менять воспоминания.
Исследование показало, что музыка может улучшить нашу способность усваивать новую информацию и изменять в позитивную сторону уже существующие воспоминания, пишет журнал «Нож».
Во время эксперимента ученые попросили 44 взрослых добровольца вспоминать разные эмоциональные истории, лежа в томографе. Фоном играла веселая и грустная музыка.
Обнаружилось, что веселая эмоциональная музыка, играющая на заднем плане во время реактивации памяти, облегчает переживание сложных для человека воспоминаний.
«Это проливает свет на пластичность памяти в ответ на музыку. И, возможно, поможет людям изменить эмоциональный фон, связанный с определенными воспоминаниями», — рассказали исследователи.
Исследователи также попросили 48 человек в возрасте от 18 до 24 лет запомнить ряд абстрактных фигур, слушая или музыку с четким ритмом, гармоничным тоном и знакомой мелодией, или атональную и нерегулярную.
Оказалось, что прослушивание четко структурированной музыки помогло участникам быстрее выучить и вспомнить последовательности, а нерегулярная музыка значительно ухудшила кодирование памяти.