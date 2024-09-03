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Ученые: Музыка может улучшать память

  • 3.09.2024, 8:46
Ученые: Музыка может улучшать память

И менять воспоминания.

Исследование показало, что музыка может улучшить нашу способность усваивать новую информацию и изменять в позитивную сторону уже существующие воспоминания, пишет журнал «Нож».

Во время эксперимента ученые попросили 44 взрослых добровольца вспоминать разные эмоциональные истории, лежа в томографе. Фоном играла веселая и грустная музыка.

Обнаружилось, что веселая эмоциональная музыка, играющая на заднем плане во время реактивации памяти, облегчает переживание сложных для человека воспоминаний.

«Это проливает свет на пластичность памяти в ответ на музыку. И, возможно, поможет людям изменить эмоциональный фон, связанный с определенными воспоминаниями», — рассказали исследователи.

Исследователи также попросили 48 человек в возрасте от 18 до 24 лет запомнить ряд абстрактных фигур, слушая или музыку с четким ритмом, гармоничным тоном и знакомой мелодией, или атональную и нерегулярную.

Оказалось, что прослушивание четко структурированной музыки помогло участникам быстрее выучить и вспомнить последовательности, а нерегулярная музыка значительно ухудшила кодирование памяти.

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