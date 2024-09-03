Белорусам нужно держаться от России подальше Петр Водкин

3.09.2024, 8:53

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Еще одна причина.

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин предложил провести «специальную демографическую операцию», которая перекликается с безумными идеями одиозного философа Александра Дугина.

Представитель РАН заявил Интерфаксу: «Сокращение населения у нас носит катастрофический характер: мы в год теряем по 500-600 тысяч человек».

По словам Бахтизина, прогнозы его института показывают дальнейшее снижение рождаемости, как минимум, до 2030 года.

Кстати, за первое полугодие 2024-го естественная убыль населения в РФ подскочила аж на 18%! Директор утверждает, что снижение численности населения «создает угрозу национальной безопасности» России.

В этом месте стоило бы упомянуть, что Россия уже потеряла сотни тысяч человек в ходе «специальной военной операции». Большинство погибших – в возрасте до 40, то есть с высокой долей вероятности могли бы стать отцами…

Однако, если кто-то полагает, что Бахтизин ради улучшения демографической ситуации предложил прекратить боевые действия против Украины, то нет. В РАН пришли к выводу о «негативном влиянии на увеличение рождаемости чрезмерной концентрации населения в одном месте» и теперь считают, что «наиболее действенной мерой для России является дезурбанизация».

То есть смысл «специальной демографической операции» заключается в том, чтобы население РФ частично вытеснить из городов в деревни, чтобы таким образом получить больше детей. При этом сам Бахтизин признает, что «во многих пунктах полностью отсутствует инфраструктура для будущих рожениц. Одна женщина написала, что ей для того, чтобы родить, надо ехать несколько сот километров до более крупного центра, где есть пункты акушерства и гинекологии, где могут оказать качественные медицинские услуги».

По сути «дезурбанизация» – это попытка наукообразного обоснования идей Дугина. Самый известный современный российский философ (какая страна, такая и философия) буквально требует «снести крупные города» и переселить большинство жителей в деревни:

«Мужчины и женщины живут на селе. Города населены метросексуалами. Возврат к полу – возврат к земле… Все на селе, на земле. Русский – значит живущий на русской земле. Должно быть так. А если не так, то мы исправим».

И, судя по высказываниям Бахтизина, «дезурбанизация» становится всё более популярной идеей среди российских элит. Сейчас она, конечно, заворачивается в красивый фантик: создание стимулов для переезда в виде пособий, строительства объектов социальной инфраструктуры в деревнях и т.д. и т.п.

Однако несложно предсказать дальнейшее развитие событий. Все эти обещанные блага будут символическими. А вот переселение может оказаться вполне реальным.

Но как заставить людей, стремящихся в города, развернуть оглобли? Очень просто. Нынешняя война в очередной раз продемонстрировала покорность российского народа. Жители РФ сами не особо проявляют инициативу, но беспрекословно идут на убой по приказу властей. Хотя о «мясных штурмах», когда «пушечное мясо» просто пускают в расход, сказано уже немало даже кремлевскими пропагандистами.

На этом фоне простая смена места жительства – куда меньшее зло. И нет особых оснований полагать, что россияне станут сопротивляться переселению из городов в деревни – «если Путин скажет».

Для Беларуси все вышеизложенное тоже имеет значение, поскольку Россия стремится к экспансии своего «образа жизни». «Дезурбанизация», сегодня выглядящая фантастикой, завтра, увы, может стать реальным вызовом и для нас. Безумие заразно – от источника инфекции нужно держаться подальше

Петр Водкин, «Салiдарнасць»

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