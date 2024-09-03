В Беларуси начали выращивать табак 1 3.09.2024, 9:09

Есть сигаретный и сигарный варианты.

На опытных делянках Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси в деревне Тулово под Витебском идет уборка первого белорусского табака, пишет «Сельская газета». Есть сигаретный и сигарный варианты.

В промышленных масштабах в Беларуси табак пока не возделывают. Под Витебском его вырастили для эксперимента, и специалисты считают, что он удался.

Два сорта табака обыкновенного — «белорусский сигаретный» и «белорусский сигарный» — неплохо зарекомендовали себя в почвенно-климатических условиях Витебской области. За счет высоты 180−200 сантиметров и большого количества листьев (до 22 штук) на стебле они характеризуются высокой урожайностью. Вывел сорта замдиректора Витебского зонального института по научной работе Виктор Сатишур. Он объяснил, что листья табака созревают по очереди.

«На сегодня собрали по 12 листьев с каждого растения. На очереди остальные. Теплая погода способствует оптимальному созреванию табака, уборку которого планируем завершить до середины сентября», — рассказал Сатишур.

С гектара «белорусского сигаретного» и «белорусского сигарного» сортов можно получить 22−25 центнеров сухого сырья — в институте рассчитывают выйти именно на такую урожайность. Далее результат представят дегустационной комиссии Гродненской табачной фабрики.

«Положительная оценка собранного под Тулово табака откроет новые перспективы, в том числе по импортозамещению. Получая отечественное сырье, реально закрыть как минимум половину потребностей табачной отрасли республики», — полагает Сатишур.

Ранее данные сорта признали пригодными для выращивания в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. С нынышнего года список пополнит и Витебщина.

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