ISW: У ВСУ есть успехи под Покровском
- 3.09.2024, 9:11
Украинским бойцам удалось восстановить часть утраченных позиций.
Бойцы ВСУ имеют успехи под городом Покровск Донецкой области.
Кадры с геолокацией, которые были опубликованы в понедельник, 2 сентября, свидетельствуют о том, что украинские воины «восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (к юго-востоку от Покровска)», сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
«Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе», - отметили аналитики.
По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Покровском направлении российские оккупанты концентрировали атаки возле Новогродовки.