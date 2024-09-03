ISW: У ВСУ есть успехи под Покровском 3.09.2024, 9:11

Украинским бойцам удалось восстановить часть утраченных позиций.

Бойцы ВСУ имеют успехи под городом Покровск Донецкой области.

Кадры с геолокацией, которые были опубликованы в понедельник, 2 сентября, свидетельствуют о том, что украинские воины «восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (к юго-востоку от Покровска)», сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе», - отметили аналитики.

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Покровском направлении российские оккупанты концентрировали атаки возле Новогродовки.

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