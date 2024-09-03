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Forbes рассказало об уникальной атаке украинского «дракона»

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  • 3.09.2024, 9:25
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Forbes рассказало об уникальной атаке украинского «дракона»

Огнеметный дрон сжег посадку вместе с оккупантами.

В Сети появились кадры, на которых беспилотник ВСУ летит вдоль лесополосы, где засели оккупанты, а затем падает на них со струей пламени. Загорелась огромная территория.

Со стороны кадры напоминают какую-то компьютерную игру, однако для оккупантов это была самая настоящая реальность.

Эксперты решили проанализировать атаку дрона ВСУ, пишет издание forbes. Сам ролик выложил боец ВСУ из 108-й бригады ТРО, подписав пост одним словом: Drakaris (призыв к дракону извергнуть пламя из сериала «Игры престолов» — прим).

На видео дрон распыляет вдоль лесополосы огонь из некоего боеприпаса, после чего сам сбрасывает на землю «снаряд» и скрывается в неизвестном направлении.

Эксперты говорят, что речь идет о термитной бомбе, которую ВСУ очень сильно любят сбрасывать на военную технику, оставленную врагом на поле боя.

Термит представляет из себя смесь активированного оксида железа и алюминиевого порошка. Реакция может достигать температуры до 2200 градусов, что расплавит любую стальную пластину.

Гранаты с термитом обычно используют, чтобы уничтожить артиллерийское оружие или транспортное средство путем расплавления одной из его деталей. Чаще всего ВСУ забрасывают такие гранаты в люки брошенных танков.

Термит нагревает до высокой температуры только место своего падения, сжигания его полностью. Термитные снаряды производятся в самой Украине. Самая большая весит больше 5 кг и горит до 22 секунд.

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