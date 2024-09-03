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Белоруска рассказала, как бесплатно получила итальянский мультишенген

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  • 3.09.2024, 9:33
  • 2,110
Белоруска рассказала, как бесплатно получила итальянский мультишенген

Итальянский консул пошел на встречу.

Ольга Тумар — минская блогерша и коуч. Одна из ее дочерей имеет тяжелое генетическое заболевание — синдром Ларсена. И в первую очередь речь шла о реабилитации на море для этой девочки.

Платить много денег за помощь в открытии визы может себе позволить не каждая семья. Но кто-то из подписчиков посоветовал Ольге написать непосредственно итальянскому консулу.

— Мы написали достаточно искреннее письмо про Марусю и море, — рассказала блогер в сторис. — Что нет времени ждать полгода. Нам не нужно лечение или операция — просто море. Прикрепили фото и ссылки. Ждали ответ больше месяца. Я полностью понимала, что может быть отказ. Но и положительный ответ был ожидаем.

В результате Ольга получила многократные итальянские визы на полгода для себя и двух дочерей.

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