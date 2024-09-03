Белоруска рассказала, как бесплатно получила итальянский мультишенген

Белоруска рассказала, как бесплатно получила итальянский мультишенген2
- 3.09.2024, 9:33
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Итальянский консул пошел на встречу.
Ольга Тумар — минская блогерша и коуч. Одна из ее дочерей имеет тяжелое генетическое заболевание — синдром Ларсена. И в первую очередь речь шла о реабилитации на море для этой девочки.
Платить много денег за помощь в открытии визы может себе позволить не каждая семья. Но кто-то из подписчиков посоветовал Ольге написать непосредственно итальянскому консулу.
— Мы написали достаточно искреннее письмо про Марусю и море, — рассказала блогер в сторис. — Что нет времени ждать полгода. Нам не нужно лечение или операция — просто море. Прикрепили фото и ссылки. Ждали ответ больше месяца. Я полностью понимала, что может быть отказ. Но и положительный ответ был ожидаем.
В результате Ольга получила многократные итальянские визы на полгода для себя и двух дочерей.