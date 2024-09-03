Белорусский банк закрывает счета с долларами и евро 3.09.2024, 9:58

1,444

Также за счета в валюте появится комиссия.

Закрытие валютных счетов затронет физлиц. Также осенью финсектор поменяет условия обслуживания карточек и начнет брать комиссии за крупные счета в USD и EUR, пишет сайт banki24.by.

БНБ-Банк уточнил порядок применения комиссии за безналичное зачисление денег на счета в иностранной валюте, в том числе счета с карточками. С 6 сентября комиссия составит:

для переводов, поступивших со счетов, открытых в БНБ-Банке, — бесплатно;

для переводов, поступивших из-за пределов Беларуси, — 2,5% от суммы для резидентов и 3% от суммы для нерезидентов.

При этом комиссия за аналогичные переводы со счетов других банков Беларуси для резидентов и нерезидентов останется прежней — 2,5%.

Также с 16 сентября изменятся условия обслуживания держателей карточек БНБ-Банка:

Действующий общий лимит на сумму дебетовых операций с использованием карточек банка (в том числе корпоративных) в сутки, который включал наличные, безналичные операции и операции в интернете, будет применяться только для безналичных операций. Таким образом, будут установлены отдельные лимиты по суммам безналичных и наличных операций. Величина суммы лимита при этом не изменится.

Временно приостановится возможность пополнения наличными текущего счета с помощью эмитированной к нему карточки в банкоматах БНБ-Банка и Белгазпромбанка. Такая возможность останется в пунктах обмена валют и кассах БНБ-Банка.

Комиссия за снятие наличных денег с использованием карточки, если она предусмотрена тарифами банка, будет рассчитываться и взиматься сразу, в момент совершения операции.

Банк «Решение» информировал, что 30 сентября будут проведены работы по закрытию текущих (расчетных) счетов с использованием банковских платежных карточек со статусом «без движения».

Закрытию подлежат счета без движения денежных средств, по которым истек срок действия банковской платежной карточки, и остатки на балансе счетов составляют менее 100 BYN, 100 USD, 100 EUR.

Получить остатки денежных средств с неподвижных счетов можно в течение 5 лет по требованию владельца. Средства выдаются не позднее следующего банковского дня после предъявления такого требования, если иное не предусмотрено белорусским законодательством.

Белгазпромбанк рассказал, что в связи с проведением технических работ 4 сентября с 17:30 до 18:30 возможны перебои в работе системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк «Бизнес» и мобильного приложения BGPB Business.

Также банк напомнил клиентам, что пополнить наличными карточки этого банка можно только в устройствах самообслуживания и кассах банка или отделениях Белпочты.

При этом недоступно пополнение карточек банка наличными в устройствах самообслуживания (банкоматы, инфокиоски) других банков (в том числе за пределами Беларуси).

Нео Банк Азия сообщил, что с 1 октября вступают в силу изменения в перечень вознаграждений за банковские операции.

Так, если в последний рабочий день месяца суммарный остаток по счетам клиента (за исключением счетов с карточкой) в USD и (или) EUR превысит 220 000 BYN в экв., применяется комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 BYN. Сумма превышения рассчитывается как суммарный остаток по счетам в USD и (или) EUR за вычетом 220 000 BYN в экв.

Первый раз комиссия за обслуживание счетов в USD и (или) EUR будет рассчитываться за октябрь и спишется в ноябре.

Для расчета суммарного остатка учитываются остатки по всем счетам (за исключением счетов с карточкой) в USD или EUR. Для расчета суммы остатка применяется курс Нацбанка на последний рабочий день месяца.

Напомним, в августе БТА Банк сообщил об изменении наименования — ЗАО «БТА Банк» стало именоваться ЗАО «Нео Банк Азия». В июне компания ТОО SNRG Capital Eurasia (Казахстан) выкупила у АО «БТА Банк» (Казахстан) 99,93% акций. Конечным бенефициарным собственником банка стал казахстанский предприниматель Султан Маренов.

Турецкий ZiraatBank перестал открывать счета в российских рублях. Об этом сообщили медиа стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ziraat Bank относится к числу госбанков Турции. Ранее для открытия счета в RUB требовался вид на жительство или разрешение на работу или учебу.

Владельцы ранее открытых счетов в RUB могут получать средства с конвертацией в турецкие лиры при контроле со стороны банка. Для этого необходимо иметь счет в TRY.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com