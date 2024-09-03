У Путина есть две цели в Монголии
- Андрей Калитин
- 3.09.2024, 9:52
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Тактическая и стратегическая.
3 сентября, в день 20-й годовщины штурма школы в Беслане, Путин будет участвовать в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Недоразумений тут нет – график президента выстроен в соответствии с его образом: опирающийся на силу диктатор должен быть там, где Победа, а не там, где проблемы.
Не в Курск же ему сейчас лететь.
В Беслан 3 сентября он никогда не ездил, а вот в Монголию именно в этот день – много раз.
Но сегодня Монголия выбрана не случайно.
У этого визита есть две важных цели – тактическая и стратегическая.
Тактическая цель. Монголия тормозит жизненно важный для России проект газопровода «Сила Сибири-2».
Если изначально в Улан-Баторе рассматривали только транзитный проект, то сейчас Владимир Путин обещает соседям «использовать часть дешевого трубопроводного газа для развития и инфраструктуры страны».
Официальные релизы не сообщают, что скрывается за фразой «использование части дешевого газа», но, очевидно, условия Монголии будут предложены очень выгодные.
В Сибири, напомним, газа практически нет.
Он мимо идет.
Кроме того, Монголия – одна из последних приграничных стран, с помощью которых можно «объехать санкции» в ситуации, когда бизнес в условиях проблем с финансовыми расчетами вынужден искать нестандартные маршруты поставок и оплаты.
Через Монголию в Россию ввозятся товары из Китая и Японии.
Но у визита есть и стратегическая цель.
И она – самая важная.
Весь мир понимает, что Путин в Улан-Баторе арестован не будет.
Ордер МУС не сработает, и это очень интересный и важный юридический прецедент.
В этом и была задача визита – сломать юридическую норму, поставить под сомнение ее смысл и суть.
Нравится это кому-то или нет, но дальше должен возникнуть вопрос:
А зачем тогда нужен МУС?
Кремль именно этот вопрос и хотел поставить перед всем миром.
Поставил.
Андрей Калитин, Telegram