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У Путина есть две цели в Монголии

  • Андрей Калитин
  • 3.09.2024, 9:52
  • 1,186
У Путина есть две цели в Монголии

Тактическая и стратегическая.

3 сентября, в день 20-й годовщины штурма школы в Беслане, Путин будет участвовать в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

Недоразумений тут нет – график президента выстроен в соответствии с его образом: опирающийся на силу диктатор должен быть там, где Победа, а не там, где проблемы.

Не в Курск же ему сейчас лететь.

В Беслан 3 сентября он никогда не ездил, а вот в Монголию именно в этот день – много раз.

Но сегодня Монголия выбрана не случайно.

У этого визита есть две важных цели – тактическая и стратегическая.

Тактическая цель. Монголия тормозит жизненно важный для России проект газопровода «Сила Сибири-2».

Если изначально в Улан-Баторе рассматривали только транзитный проект, то сейчас Владимир Путин обещает соседям «использовать часть дешевого трубопроводного газа для развития и инфраструктуры страны».

Официальные релизы не сообщают, что скрывается за фразой «использование части дешевого газа», но, очевидно, условия Монголии будут предложены очень выгодные.

В Сибири, напомним, газа практически нет.

Он мимо идет.

Кроме того, Монголия – одна из последних приграничных стран, с помощью которых можно «объехать санкции» в ситуации, когда бизнес в условиях проблем с финансовыми расчетами вынужден искать нестандартные маршруты поставок и оплаты.

Через Монголию в Россию ввозятся товары из Китая и Японии.

Но у визита есть и стратегическая цель.

И она – самая важная.

Весь мир понимает, что Путин в Улан-Баторе арестован не будет.

Ордер МУС не сработает, и это очень интересный и важный юридический прецедент.

В этом и была задача визита – сломать юридическую норму, поставить под сомнение ее смысл и суть.

Нравится это кому-то или нет, но дальше должен возникнуть вопрос:

А зачем тогда нужен МУС?

Кремль именно этот вопрос и хотел поставить перед всем миром.

Поставил.

Андрей Калитин, Telegram

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