Коммунальники объяснили, почему в Бобруйске автомобиль провалился под землю 3 3.09.2024, 10:10

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И кто возместит ущерб.

Недавно в Бобруйске минивэн провалился под землю — люди едва успели выскочить из салона авто. Похоже, причина происшествия в износившейся канализации, следует из объяснения главного инженера «Могилевоблводоканала» Алексея Пудова изданию «Вечерний Бобруйск».

«В этом месте проходит хозфекальная канализация. Промышленные и бытовые стоки идут по железобетонной трубе диаметром 1200 миллиметров. Глубина залегания — пять-шесть метров. Данным коммуникациям уже 35 лет — как раз срок службы. В этом году мы планировали их замену, но по объективным причинам сроки перенесли на следующий. Проект уже разработан. Хотя, возможно, в этом году что-то и удастся сделать», — сказал Пудов.

Он отметил, что есть такое понятие — «газовая коррозия»: в любой канализации присутствует сероводород, особенно если имеются и промышленные стоки. Из сероводорода образуется серная кислота, она и разлагает бетон и железо.

Сейчас на месте происшествия монтируют пластиковую перемычку диаметром 1000 миллиметров, после чего коммуникации будут забетонированы.

Пудов также сообщил, что водоканал не отказывается от обязательств по компенсации. Но сначала владелец авто должен восстановить машину через страховую компанию, после чего страховщики и выставят счет.

«Все равно владелец должен отремонтировать машину, а после выставить нам счет. Хотя для этого ему придется обращаться в суд. Таков порядок. Ответственности с себя мы не снимаем», — ответил Пудов на вопрос о том, что будет, если происшествие признают нестраховым случаем.

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