«Курский синдром» захватывает Россию Виктор Каспрук

3.09.2024, 10:13

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Российская Федерация подходит к критическому моменту.

Российско-украинское цивилизационное противостояние показало важность психологической войны в современных конфликтах, где борьба за нарративы может быть столь же решающей, как и физическое противостояние.

Понятно, что стратегическое вхождение войск Украины в Курск не только бросает вызов иллюзиям Кремля по контролю за своими территориями, но служит мощным напоминанием о непредсказуемой природе этого конфликта. Это сродни свидетельству того, что информационный фронт стал решающим полем битвы, где даже небольшие победы могут оказать значительное влияние на глобальное их восприятие и моральный дух украинских воинов.

Главное, что уже сейчас мы можем говорить о «Курском синдроме» россиян, который подтачивает позиции Путина в войне в Украине. Ведь Курская битва Украины осветила две очень важные вещи.

Во-первых, беженцы из Курска начинают разъезжаться по всей России в поисках места жительства. Так что они несут сообщения о том, каким неожиданным бумерангом возвращается к россиянам война Путина в Украине.

Во-вторых, матери уже начали жаловаться, что призывников отправляют в бой. А это с течением времени может стать катализатором народного недовольства в Российской Федерации.

Диктатор очень раздражен, поэтому он совершает ошибки одна за другой. Он поставил не армию, а ФСБ – службу государственной безопасности – руководить Курской кампанией, тем самым пожертвовав эффективным командованием и контролем. Зачем это сделано? Явно не для безопасности РФ. В первую очередь Путина волнует собственная безопасность. И тут открывается возможность сыграть на крыше кремлевца номер один за свою жизнь.

Несмотря на то, что он сначала пытался игнорировать присутствие украинских войск в Курской области РФ, Путин оказался на политической растяжке. Считая, что продолжение уничтожения мирного населения и инфраструктуры заставит Украину сдаться. Но самое присутствие украинских сил в Курске, а не сами войска, может рассматриваться как своеобразный политический вирус.

Пандемия начинается с неизвестного вируса, который распространяется среди населения. В этом случае политический вирус может быть тихим признание того, что так называемая «спецоперация» Путина провалилась. Российская военная машина начнет замедляться и хрипеть, поскольку население Российской Федерации все больше и больше будет уставать от количества жертв, приносимых им этой войной.

Несмотря на то, что пока Путину удается удерживать власть над Россией, внутреннее давление от российского общества, получившего от войны России в Украине огромные негативы, увеличивается. Он считает, что силовики будут готовы пойти с ним до конца России, но это совсем не так. Когда они почувствуют на себе куда неуклонно катится РФ, то для собственного самосохранения могут отстранить Путина от власти.

Тем более, что за более чем два с половиной года войны украинцам удалось показать слабость России, а значит и самого Путина. Режим которого сейчас держится на идеологических догмах российского имперского реваншизма и безумной милитаристской телевизионной пропаганде. Но теперь и эти ресурсы путинского режима начинают иссякать. И Российская Федерация подходит к тому критическому моменту, когда все это перезревшее и гнилое здание вскоре может со страшным грохотом рухнуть.

Своим вторжением на Курщину украинские военные создали новую альтернативную основу для войны. И ее вполне можно отнести, как боевую победу. Диктатор не готов отказаться от своей войны в Украине, однако события в Курской области РФ осветили, что у российской террористической армии нет стратегического резерва для оперативного использования, а единственные силы, которые они могут бросить в бой, – это солдаты срочной службы.

А это уже то, что действительно может волновать россиян: они готовы разрешить контрактникам погибать на фронтах войны, но когда дело доходит до их собственных детей, дело набирает совсем другие обороты. Также значительное количество попавших в плен военных плохо сказывается на моральном состоянии россиян. И ограничения для украинских войск в продвижении в этом регионе России могут быть только материально-техническими.

Кроме того, украинские военные посылают месседж россиянам, живущим на этом длинном участке украинско-российской границы. Он состоит в том, что безопасной зоны для обитания у московитов теперь нет нигде. А несколько украинских новых баллистических ракет, способных долететь до Кремля, могут значительно усилить это сообщение.

Путин делает все возможное, чтобы заглушить правду об этой страшной кровавой войне. Он сейчас террорист номер один в мире, одна из самых опасных политических персон на планете. И его гигантское эго никогда не позволит ему добровольно отступиться от Украины.

Поэтому Запад должен позволить украинцам использовать все имеющиеся силы для борьбы с московитами где угодно. Если диктатора не остановить в Украине, то западникам и НАТО придется делать это в Польше или Германии. Ведь диктаторам нужен враг, чтобы держать свое население в агрессивном тонусе и сосредоточенным на чем-то ином, чем свержение самого диктатора.

Сейчас Украина начала делать то, что нужно было реализовывать гораздо раньше – перенести войну и на территорию России. Все это сделано, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов Джо Байден всегда опасался переступить через мешок Путина полный «красных линий». И недавно его администрация вообще отказывалась предоставлять Украине разрешение на использование американского оружия на территории России.

Теперь неспособность Путина решительно отреагировать на вторжение Украины на территорию России свидетельствует, что у него действительно нет ресурсов. Хотя это никак не может остановить его. Он продолжает фатально убежден и верит в свою исключительность и непогрешимость. А это очень опасное соединение.

Образно говоря, Путин сейчас оказался в положении школьного хулигана, который просчитался и устроил потасовку с тем парнем, который казался ему безнадежно слабее. Теперь у него окровавленный нос и он не знает, как ему закончить эту потасовку. Ведь свое поражение диктатор признавать не хочет.

Начиная свою несправедливую войну в Украине, он не учел многое. Ведь если он не любит и не интересуется Интернетом, это не значит, что подвластное его решению население не может черпать из него нужную ему информацию. Мир находится в XXI веке, и Кремль не способен сегодня контролировать множество способов доступа людей к новостям и оперативной альтернативной информации.

Россияне должны знать, что эта война – позор и потенциальная для них катастрофа. Что придумана Путиным чушь о каком-то древнем Золотом веке древнерусского народа, идеологические выдумки Кремля, поскольку нынешняя Московщина не имеет никакого отношения к древней Руси с ее центром в Киеве.

Но одурманенный телевизионной пропагандой русский народ ведет себя как стадо молчаливых овец. Где пастух понимает, что стадо сильнее его, что оно может его уничтожить, но он его не боится, потому что знает, как пустить в действие рычаги влияния, используя своих обученных для контроля баранов свирепых собак-волкодавов. Россияне боятся хаоса и гражданской войны, а ФСБ и другие силовые структуры РФ делают все для того, чтобы предупредить или подавить какие-либо зачатки беспорядков, восстаний или протестов.

Если перечитать беспристрастные исследования об истории русского царизма, то становятся лучше понятными нынешние зверства в Украине романово-советско-путинской Орды. Этот народ никогда не может самостоятельно избавиться от своего самозванного царя. Сделать это смогут только аппаратчики из его окружения, опираясь на часть ФСБ, которая хочет показать себя готовой к изменениям в Российской Федерации.

Путин никогда не был чрезвычайно развит. Но поскольку он умеет держать «покерное лицо» и что-то провозглашать с высоких трибун, некоторые на Западе считали, что у него определенный уровень интеллекта. Но этот «интеллект» в настоящее время привел его и его «специальную военную операцию» к следующим достижениям:

Омоложение и расширение НАТО – вступление Финляндии означает, что Россия имеет новую прямую границу с Североатлантическим альянсом протяженностью более 1000 километров. Половина российского Черноморского флота сейчас находится на дне Черного моря. Российская армия уже потеряла более 600 тысяч своих солдат, и это ошеломляющее количество. Он показал всему миру, насколько слабой, коррумпированной, плохо управляемой и недостаточно оснащенной является российская армия.

Поддержка населением Путина очень хрупкая. Внезапные толчки для русского политического ландшафта всегда неожиданны. А как учит вся предыдущая московская история, отстранение деспота от власти может произойти в любой момент. Путин теряет статус жесткого политика за границей, потому что миф о могуществе российской армии, его красных линиях и его блефе запугивания Армагеддоном больше уже не работает.

Обманутый чувством собственной значимости диктатор не может заставить гнилую путинскую систему работать. В Кремле способны только принимать решения, обеспечивающие ее крушение.

Российско-украинская война – это война Путина, и Запад должен позаботиться о том, чтобы он не получил в ней никакого вознаграждения. Паранойя и надменность Путина привели к тому, что в мире остается все меньше тех, кто считает правильным получение в собственность Москвой оккупированных ею международно признанных украинских территорий.

Все мирные предложения Путина сводятся к тому, что для начала Москва требует от Украины принять российский протекторат. А дальше, через несколько шагов, добровольно демонтировать свою государственность. Чего не успел реализовать в 2014 году ставленник Кремля Янукович.

Мероприятие должно срочно предоставить Украине все оружие, которое Украина просит выгнать московских агрессоров из украинских земель и одержать победу над коварным врагом. Как показывает весь ход российско-украинской войны, никаких альтернативных решений по этому вопросу не существует.

Виктор Каспрук, блог

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