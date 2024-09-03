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«Катаются круглые сутки — спать невозможно»

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  • 3.09.2024, 10:36
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«Катаются круглые сутки — спать невозможно»

Жители высоток в Каменной Горке забыли про тишину и покой.

Этим летом в Каменной Горке открыли самый большой скейт-парк в Миснке. Площадка для экстремалов на ул. Казимировской быстро стала точкой притяжения для минчан. Все бы ничего, но юные скейтеры и велосипедисты испытывают железные конструкции на прочность не только днем, но и ночью, а также рано утром. По словам жильцов из близлежащих высоток, многие из них напрочь забыли про тишину и покой, пишет «Онлайнер».

Сергей — один из тех, кто живет в столбике на ул. Лидской, 6, и почти каждый день слышит шум от новой спортплощадки.

— Скейт-парк ввели в эксплуатацию в июле. С тех пор нормально спать по ночам удается через раз. В этом парке установили конструкции в виде горок, которые имеют железный каркас. Они устроены по принципу барабана: когда дети прыгают по ним на досках и самокатах, звук разносится на сотни метров. Днем их перекрывает шум города, а в ночное время слышен каждый прыжок. Нередко ребята начинают кататься с четырех утра и заканчивают после полуночи. Доступ к спортплощадке круглосуточный. Жильцы соседних домов, в том числе и я, не раз вызывали милицию. Сперва сотрудники правоохранительных органов пытались контролировать ситуацию и проводили беседы с детьми. Сейчас они реже приезжают на вызовы. Мы ложимся спать и плотно закрываем окна. При этом шум от скейт-площадки все равно слышен.

По словам Сергея, после первых жалоб возле спортплощадки появились предупредительные таблички, в которых минчанам ограничили посещение скейт-парка с 23:00 до 07:00.

— Но на них никто не обращает внимания, — продолжает минчанин. — Как катались, так и продолжают делать это в любое время суток. При этом в администрации района об этой проблеме знают, но решать ее, видимо, не спешат.

Еще один минчанин, Александр, который тоже жалуется на шум, живет в панельной высотке на ул. Лидской, 2, которая ближе всех расположена к скейт-площадке. Он, как и другие жильцы соседних домов, обращался в разные инстанции с просьбой решить проблему с ночным доступом на территорию скейт-парка. По словам мужчины, прошло пару месяцев, но дальше слов дела не двигаются.

— Мы не хотим, чтобы площадку закрывали или переносили в другое место. Достаточно огородить ее и ограничить доступ на территорию в ночное время, —отмечает Александр.

Что говорит администрация парка?

Журналисты обратились в «Минскзеленстрой», на балансе которого находится парк им. Уго Чавеса, чтобы узнать, когда и как они планируют решать проблему с шумом.

— Это площадка открытого типа, поэтому мы не можем запретить детям кататься, — говорит начальник нового парка в Каменной Горке Анатолий Тюшкевич. — Жильцы близлежащих высоток стали жаловаться на шум буквально в первый месяц. Мы отреагировали и установили таблички с ограничением режима времени, но они, судя по всему, проблему не решают. Единственный выход из ситуации, который мы видим на данный момент, — оградить скейт-парк забором и установить режим его работы. Пока открытым остается вопрос с финансированием. Надеемся, в ближайшем времени он будет решен.

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