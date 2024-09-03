В Гомельском районе усилилось противостояние между дачниками и арендаторами 3.09.2024, 10:59

Местные жители не готовы отступить.

Владельцы дач в Цыкунах в Гомельском районе опубликовали видео, в котором рассказали о преследовании отдыхающих у местного водоёма со стороны милиции. «Флагшток» посмотрел чат дачников, выяснив, что они страдают от провокаций некой Вали Гусевой, которая тоже имеет дачу в Цыкунах.

Она заявила другим участникам чата о том, что она лично вызывает милицию, когда видит в водоёме купающихся. По её словам, в воскресенье сразу 42 человека были оштрафованы за купание в необорудованном для этого месте. Женщина против того, чтобы «в месте, где у неё дача, хоронили утопленников»:

«Кто-то в воде, вызываю участкового».

Она считает для себя «плюсом в карму» то, что вызывает милицию на купающихся, и уверена, что таким образом спасает людей от утопления, утверждает, что 42 человека «выгнали из озера» и оштрафовали.

Проблемы у дачников начались после того, как в конце июня в пруду утонул человек и на берегу — популярном месте для отдыха. Тут 14 августа появились предупреждения о запрете купания. Дачники уверены, что пост спасателей ОСВОДа на малом водоёме ни арендатор, ни местные власти организовывать не будут, поэтому купание оказалось вне закона.

Это стало дополнительным рычагом давления арендатора пруда. Как ранее сообщалось, власти отдали водоём в аренду частному предприятию ООО «Гринплейс». Валя Гусева оказалась сестрой одного из учредителей «Гринплейс» Виктора Крота — сообщили дачники. На страничке Вали Гусевой указана её девичья фамилия — Крот, указано в её профиле в соцсети Вкантакте.

Во время недавней встречи с представителями местных властей, ведомств и арендаторами водоёма десятки дачников выстроились вдоль берега пруда и скандировали: «Нет аренде!» Чтобы противостоять ограничениям, возникающим после аренды водоёма, дачники собрали уже около 600 подписей.

Несмотря на протесты, гомельских дачников лишили места для отдыха в районе Цыкунов. ООО «Гринплейс» начал работы по зачистке береговой линии пруда. В 2021 году местные жители отстояли водоём от застройки — но, как оказалось, лишь на время. Пруд планируют приспособить для оказания платных услуг «рекреационного рыбоводства».

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