В России начали отправлять на войну бездомных
- 3.09.2024, 10:59
Вербовщики ходят по приютам.
Российские власти организовывают рейды в приютах для бездомных по всей Сибири и на Дальнем Востоке, активно выискивая новых солдат для войны в Украине, передает «Радіо Свобода» со ссылкой на российские источники и массмедиа.
Так, женщина-волонтер приюта в пригороде Ангарска Иркутской области рассказала СМИ, что вербовщики приходили почти каждый день. По ее словам, многие бездомные жители приюта верили обещаниям вербовщиков и соглашались.
«Конечно, эти дураки соблазнились на зарплаты по контракту», - рассказала она.
Упомянуто также объявление, размещенное на сайте сельской администрации в Иркутской области. Там предлагают единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 210 тысяч рублей и многие другие льготы.
«Они не понимают, что, кроме первых мужиков, подписавших шестимесячные контракты в 2022 году, никто не вернулся живым», - отмечает волонтер из Ангарска.