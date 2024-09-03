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В России начали отправлять на войну бездомных

  • 3.09.2024, 10:59
В России начали отправлять на войну бездомных

Вербовщики ходят по приютам.

Российские власти организовывают рейды в приютах для бездомных по всей Сибири и на Дальнем Востоке, активно выискивая новых солдат для войны в Украине, передает «Радіо Свобода» со ссылкой на российские источники и массмедиа. 

Так, женщина-волонтер приюта в пригороде Ангарска Иркутской области рассказала СМИ, что вербовщики приходили почти каждый день. По ее словам, многие бездомные жители приюта верили обещаниям вербовщиков и соглашались.

«Конечно, эти дураки соблазнились на зарплаты по контракту», - рассказала она.

Упомянуто также объявление, размещенное на сайте сельской администрации в Иркутской области. Там предлагают единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 210 тысяч рублей и многие другие льготы. 

«Они не понимают, что, кроме первых мужиков, подписавших шестимесячные контракты в 2022 году, никто не вернулся живым», - отмечает волонтер из Ангарска.

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