The Economist: У Зеленского будет последний шанс 3.09.2024, 11:13

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Президент Украины едет в США.

Украина просит США разрешить использовать американское оружие для ударов по территории России, и разочарование по поводу текущих ограничений, введенных администрацией президента США Джо Байдена, растет с каждым днем.

Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь последнюю возможность убедить президента Байдена смягчить эти ограничения, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает издание The Economist.

Ранее, в мае, был снят полный запрет на использование американского оружия против целей в России. Тогда Вашингтон разрешил Украине наносить удары по скоплениям российских войск по другую сторону границы, когда они готовились к наступлению на Харьков. Когда украинские силы вошли в Курскую область, они использовали зенитно-ракетные батареи против российских войск, и это не вызвало возражений со стороны США.

Ранее, США опасались, что использование американского оружия против России может привести к эскалации конфликта и даже к применению Россией ядерного оружия. Однако, по словам издания, в последние месяцы появились новые причины для ограничений, введенных Украиной.

Некоторые американские чиновники предполагают, что администрация США не хочет усложнять возможное восстановление отношений с Москвой в будущем. Другие считают, что разрешение Украине использовать системы ATACMS, которые имеют большую дальность действия, не изменит стратегическую ситуацию, так как в зоне досягаемости этих систем недостаточно важных целей.

Издание также отмечает, что администрация Байдена не позволила Британии и Франции одобрить просьбу Украины на использование ракет Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории из-за наличия в них американских компонентов.

Тем временем Украина активно работает над созданием собственного дальнобойного оружия. Демонстрируя свои возможности, Украина усиливает аргументы в пользу разрешения использовать ATACMS и Storm Shadow/Scalp против целей на территории России.

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