Перевозчики хотят вносить пассажиров маршруток в «черные списки» 2 3.09.2024, 11:16

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За «одну грубую выходку».

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП), которая объединяет официальных участников рынка транспортных услуг в сфере пассажирских автомобильных перевозок в Беларуси, предложила ввести практику «чёрных списков» пассажиров, по примеру тех, которые с недавнего времени разрешили вести белорусским авиакомпаниям.

Telegraf.news узнал, кого и за какие «грубые выходки» предложили включать в такие списки.

В МАП рассказали, что водители автобусов и маршруток, работающие на городских, пригородных, междугородных и международных маршрутах, нередко сталкиваются с ситуациями, когда один пассажир своим поведением фактически срывает рейс или своим неадекватным поведением (распитием спиртного, приставаниями к водителю и другим пассажирам и так далее). Именно таких пассажиров перевозчики предложили включать в «чёрные списки».

Ещё одна категория пассажиров, для которых предложили, в частности, закрывать доступ к сервисам бронирования билетов на маршрутки — те, кто периодически бронирует места и не является на рейс, не отменяя при этом бронь. Из-за этого водители недополучают выручку, а в дни повышенного спроса — не могут взять на фактические пустые места других желающих пассажиров.

Впрочем, пока такие «чёрные списки» вне закона: в действующей редакции Гражданского кодекса Беларуси чётко прописано, что никакая коммерческая организация не имеет права «оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора».

«Проще говоря, если есть билеты есть в продаже, то отказать в их приобретении человеку, пусть он и серийный дебошир, пока еще нельзя», — пояснили в МАП.

Однако, там выразили надежду на том, что в будущем ситуация может измениться, как это недавно произошло в сфере авиаперевозок. Напомним, в обновленном Воздушном кодексе Беларуси, вступившем в силу в начале этого года, закреплено положение, согласно которому авиаперевозчикам разрешили составлять реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

«Если пассажир дебоширил на борту, например, пил, распускал руки, не слушался указаний экипажа и был за это привлечен к ответственности, то авиакомпания вправе отказать ему в приобретении билета в будущем. И в «чёрном списке» он будет находиться до тех пор, пока данные о нём не исключат из единого государственного банка данных о правонарушениях. МАП считает, что стоит рассмотреть внедрение схожих подходов и в наземных перевозках пассажиров», — заявили в ассоциации перевозчиков.

В МАП убеждены, что введение «чёрных списков» пассажиров маршруток, автобусов и прочего наземного транспорта позволит «повысить уровень комфорта», а также «улучшить безопасность» на транспорте.

«А ещё это, наверняка, сократит количество конфликтных ситуаций, ведь пассажир будет понимать, к каким последствиям может привести одна грубая выходка», — резюмировали в МАП.

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