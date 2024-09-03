закрыть
3 сентября 2024, вторник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как заставить Путина захотеть мира

  • Виталий Портников
  • 3.09.2024, 11:18
  • 1,462
Как заставить Путина захотеть мира
Виталий Портников

Действенный способ.

Минобороны России сообщило о самой масштабной атаке украинских дронов на объекты в России. В сообщении говорилось о 15 атакованных дронами регионов, однако впоследствии к ним присоединился еще один регион. Россияне заявили, что уничтожили все дроны, но в дальнейшем сами себе возразили.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотник повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, и начался пожар.

Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов сообщил, что беспилотники пытались атаковать местную гидроэлектростанцию. В Тверской области сообщили о пожаре в районе Конаковской гидроэлектростанции – одной из крупнейших электростанций в центральной части России.

Потом сообщали о новых последствиях ударов беспилотников по инфраструктурным объектам в России. В российских пабликах появилось видео удара по территории Конаковской гидроэлектростанции, где в результате начался пожар. Также было видеоподтверждение атаки одного из дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

На удары по украинской инфраструктуре Киев теперь может отвечать ударами по российской. Это достаточно важное изменение в логистике российско-украинской войны.

Мы много говорим о том, как Россия планомерно уничтожает украинскую инфраструктуру и обращаем особое внимание на то, как россияне пытаются оккупировать новые населенные пункты Украины. Однако характер войны может измениться только, если соответствующие меры принуждения к миру будут осуществляться на территории России.

Конечно, можно остановить оккупантов где-то на линии соприкосновения, можно просить у союзников новые системы ПВО, которые смогут защитить украинские инфраструктурные объекты от атак российских ракет и беспилотников, можно построить своеобразный железный купол, хотя для этого нужны миллиарды долларов и длительное время. Но война от этого не закончится.

Россия будет считать, что она и в этой ситуации может накапливать силы для нового наступления на территории Украины, для новых ударов по инфраструктуре, может отыскивать слабые места в украинской системе ПВО. То есть война не будет иметь тенденций к окончанию в обозримой перспективе.

Именно о такой войне мы говорим с февраля 2022 года, когда президент России принял окончательное решение об уничтожении украинской государственности и присоединении украинских территорий к преступной России.

Возможно, характер этой войны изменился с того момента, когда Владимир Путин осознал, что вся территория Украины не может быть оккупированной. Однако изменение этих настроений Путина привело исключительно к тому, что он решил превратить наше государство в инфраструктурную пустыню.

Так какой выход? Достаточно простой – превращать в инфраструктурную пустыню Россию, контролировать ее территории, создавать для россиян большое количество так называемых мелких порезов, лишать население России возможностей нормального существования, уничтожать российскую нефтепереработку и тому подобное.

Так называемые «обычные россияне» должны также страдать от войны. Только это приведет Путина и его ближайшее окружение к мысли о необходимости завершения войны не потому, что у них нет сил наступать, а потому, что у них есть проблемы на территории самой России. Такая масштабная атака беспилотников на территорию России должна убедить россиян в том, что в будущие годы войны на истощение им будет несладко.

Если союзники позволят Украине ракетами бить по российским инфраструктурным объектам, которые связаны с обороной, это ускорит понимание «обычными россиянами» всей опасности войны и ускорит желание Путина задуматься о перемирии.

Виталий Портников, Youtube

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин