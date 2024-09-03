Как заставить Путина захотеть мира Виталий Портников

3.09.2024, 11:18

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Виталий Портников

Действенный способ.

Минобороны России сообщило о самой масштабной атаке украинских дронов на объекты в России. В сообщении говорилось о 15 атакованных дронами регионов, однако впоследствии к ним присоединился еще один регион. Россияне заявили, что уничтожили все дроны, но в дальнейшем сами себе возразили.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотник повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, и начался пожар.

Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов сообщил, что беспилотники пытались атаковать местную гидроэлектростанцию. В Тверской области сообщили о пожаре в районе Конаковской гидроэлектростанции – одной из крупнейших электростанций в центральной части России.

Потом сообщали о новых последствиях ударов беспилотников по инфраструктурным объектам в России. В российских пабликах появилось видео удара по территории Конаковской гидроэлектростанции, где в результате начался пожар. Также было видеоподтверждение атаки одного из дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

На удары по украинской инфраструктуре Киев теперь может отвечать ударами по российской. Это достаточно важное изменение в логистике российско-украинской войны.

Мы много говорим о том, как Россия планомерно уничтожает украинскую инфраструктуру и обращаем особое внимание на то, как россияне пытаются оккупировать новые населенные пункты Украины. Однако характер войны может измениться только, если соответствующие меры принуждения к миру будут осуществляться на территории России.

Конечно, можно остановить оккупантов где-то на линии соприкосновения, можно просить у союзников новые системы ПВО, которые смогут защитить украинские инфраструктурные объекты от атак российских ракет и беспилотников, можно построить своеобразный железный купол, хотя для этого нужны миллиарды долларов и длительное время. Но война от этого не закончится.

Россия будет считать, что она и в этой ситуации может накапливать силы для нового наступления на территории Украины, для новых ударов по инфраструктуре, может отыскивать слабые места в украинской системе ПВО. То есть война не будет иметь тенденций к окончанию в обозримой перспективе.

Именно о такой войне мы говорим с февраля 2022 года, когда президент России принял окончательное решение об уничтожении украинской государственности и присоединении украинских территорий к преступной России.

Возможно, характер этой войны изменился с того момента, когда Владимир Путин осознал, что вся территория Украины не может быть оккупированной. Однако изменение этих настроений Путина привело исключительно к тому, что он решил превратить наше государство в инфраструктурную пустыню.

Так какой выход? Достаточно простой – превращать в инфраструктурную пустыню Россию, контролировать ее территории, создавать для россиян большое количество так называемых мелких порезов, лишать население России возможностей нормального существования, уничтожать российскую нефтепереработку и тому подобное.

Так называемые «обычные россияне» должны также страдать от войны. Только это приведет Путина и его ближайшее окружение к мысли о необходимости завершения войны не потому, что у них нет сил наступать, а потому, что у них есть проблемы на территории самой России. Такая масштабная атака беспилотников на территорию России должна убедить россиян в том, что в будущие годы войны на истощение им будет несладко.

Если союзники позволят Украине ракетами бить по российским инфраструктурным объектам, которые связаны с обороной, это ускорит понимание «обычными россиянами» всей опасности войны и ускорит желание Путина задуматься о перемирии.

Виталий Портников, Youtube

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