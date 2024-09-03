Суд Гааги арестовал долю «Газпрома» 3.09.2024, 11:29

После иска украинской компании.

Доля «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee, которую газовый монополист пытается продать, арестована судом Гааги.

Арест наложен в обеспечение иска украинской УК «Славутич-инвест», которая пытается взыскать с госкомпании убытки, сообщает The Moscow Times.

В марте 2024 года «Газпром» выставил на аукцион свои активы в Северном море, планируя продать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит. Начальная цена сделки была определена в 344 миллиона евро.

В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

Компания WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.

Завершение аукциона было намечено на начало июня.

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