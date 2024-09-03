закрыть
3 сентября 2024, вторник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суд Гааги арестовал долю «Газпрома»

  • 3.09.2024, 11:29
Суд Гааги арестовал долю «Газпрома»

После иска украинской компании.

Доля «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee, которую газовый монополист пытается продать, арестована судом Гааги.

Арест наложен в обеспечение иска украинской УК «Славутич-инвест», которая пытается взыскать с госкомпании убытки, сообщает The Moscow Times.

В марте 2024 года «Газпром» выставил на аукцион свои активы в Северном море, планируя продать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит. Начальная цена сделки была определена в 344 миллиона евро.

В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

Компания WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.

Завершение аукциона было намечено на начало июня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин