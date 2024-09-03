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В Беларуси подполковник лишился погон из-за средства для похудения

  • 3.09.2024, 11:31
  • 1,088
В Беларуси подполковник лишился погон из-за средства для похудения

Он действовал не один.

Суд в Бресте 30 августа вынес приговор трем людям, признанным виновными в контрабанде лекарств почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда. Контрабандисты везли из Польши известный препарат, используемый для похудения, и использовали схему с раздачей товара, отмечает «Зеркало».

Двое мужчин и женщина хотели перевезти из Польши в Россию крупную партию лекарства «Оземпик» (Ozempik). Для этого они искали тех, кто едет в Беларусь, и предлагали взять с собой препарат якобы для личного пользования.

«Оземпик» (Ozempik) — это препарат, созданный и выпускаемый датской компанией Novo Nordisk, для людей старше 18 лет, больных диабетом второго типа. Его известное побочное действие — это снижение веса. Выпускается в виде шприцев-дозаторов, похожих на пишущие ручки.

В итоге в Польше раздали 378 упаковок «Оземпика» общей стоимостью свыше 565,5 тысячи рублей. Они были переправлены через границу в Бресте 18−21 октября 2023 года. Одна из участниц группы платила людям за провоз лекарства, «принимая и храня лекарственный препарат по месту своего жительства в Бресте», сообщили в суде. За это она получила от другого участника не менее 100 евро.

Третий фигурант тоже собирал и хранил «Оземпик» у себя дома в Бресте. Действовал по той же схеме с раздачей товара перед границей. К нему 19−29 октября была переправлена партия из 254 упаковок стоимостью 375,1 тысячи рублей.

На суде все трое вину в предъявленном обвинении признали частично, а третий обвиняемый не признал по отдельным эпизодам. Кроме того, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у женщины малолетнего ребенка и то, что она добровольно уплатила доход, полученный преступным путем.

В итоге суд Ленинского района Бреста вынес приговор о контрабанде лекарств, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228 УК). Один из мужчин и женщина признаны виновными. Первому назначили шесть лет колонии усиленного режима со штрафом в 12 000 рублей, но применили амнистию и сократили срок на год.

Женщине назначили лишение свободы на пять лет с тем же штрафом, но с отсрочкой исполнения приговора на три года. То есть если за этот период за ней не будет числиться правонарушений, то в колонию ее не отправят. Кроме того, суд обязал ее не переезжать из Бреста без разрешения, не покидать город более чем на месяц, а также ежемесячно отмечаться в милиции.

Третьего обвиняемого также признали виновным — ему назначили шесть лет колонии усиленного режима с применением амнистии на один год, 12 000 рублей штрафа, а еще лишили воинского звания «подполковник запаса».

Весь «Оземпик» был конфискован.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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