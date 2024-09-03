Социологи рассказали, за кого будут голосовать американские женщины

Социологи рассказали, за кого будут голосовать американские женщины5
- 3.09.2024, 11:43
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Эта группа может стать ключевой на выборах.
Американский вице-президент Камала Харрис увеличила разрыв с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом среди женщин, а это может стать ключевым фактором на предстоящих выборах.
Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на результаты ряда опросов.
По результатам опроса ABC News/Ipsos, Харрис опередила Трампа среди женщин с отрывом в 54% до 41%, республиканец же опередил вице-президента с результатом 51% против 46% среди мужчин.
Журналисты отметили, что перед Национальным съездом Демократической партии в прошлом месяце Харрис опережала Трампа на 6% среди этой демографической группы.
Среди взрослых и зарегистрированных избирателей Харрис опередила Трампа с соотношением 50% к 46%, а среди потенциальных избирателей Харрис опередила Трампа с результатом 52% к 46%. По индексу опросов The Hill и Decision Desk HQ, Харрис опережает Трампа на 4,1 пункта по всей стране.
В то же время по результатам нового опроса, после съезда Демократической партии Харрис не увидела значительного роста общей поддержки, хотя и сохранила незначительное преимущество над Трампом в общенациональном рейтинге.