В Минске на улице Казинца перевернулся Geely

В Минске на улице Казинца перевернулся Geely1
- 3.09.2024, 11:52
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Повреждены сразу несколько машин.
В Минске на улице Казинца сегодня утром произошла авария. Кроссовер Geely лег на крышу и перегородил проезжую часть.
«На Казинца произошла остановка всех троллейбусов в сторону Брилевской, — рассказал «Онлайнеру» очевидец. — Все из-за аварии». В «Минсктрансе» передавали: «С 07:30 на Казинца, 87, в направлении Вирской из-за ДТП остановлено движение троллейбусных маршрутов №19, 27». Примерно в 08:30 его возобновили.
На месте происшествия можно заметить спасателей и медиков. Инспекторы также присутствуют. Судя по сообщениям наших читателей, повреждения получили сразу несколько машин. Они, вероятно, были припаркованы вдоль бордюра.
«По предварительной информации, сегодня около 07:25 вблизи дома №85 по улице Казинца 28-летний водитель Geely совершил наезд на четыре припаркованных машины, после чего его авто перевернулось», — уведомили в ГАИ Минска. Водителя доставили в больницу для обследования.