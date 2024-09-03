Арест упыря4
- Александр Невзоров
- 3.09.2024, 11:58
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Монголия могла стать настоящей мировой звездой.
Хотя монголы 125 раз поклялись «не арестовывать» Путина, «очко» у вурдалака играло. Он впервые ступил на землю, где его обязаны арестовать и выдать Гааге.
ФСО и ФСБ провели учения — «как быть в том случае, если Монголия всё же решится на арест».
«План» очень забавный. Заметно напряжение и испуг на рожах ФСОшников.
Но Монголия, выбирая меж всемирной славой и глухим позором, все же выбирает позор. Путин облегченно хихикает.
Огромный Чингисхан на Понджин Болдоге побагровел, в муках стыда за хилых правнуков закрыл свои стальные глаза.
Зачем Монголия так глупо и дёшево предала человечество, когда могла бы стать реальной «звездой» земли — пока загадка.
Стремительный и красивый арест упыря гарантировал бы этому кумысному захолустью цунами инвестиций, евродолларовые ливни, почет и восторг всего мира.
Но... Монголия решила и дальше жить растительной жизнью, опозорившись сама и опозорив своих великих ханов, тех, что жгли Москву, как солому.
Александр Невзоров, Telegram