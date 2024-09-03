Белорусам стоит быть внимательными с Wildberries

Белорусам стоит быть внимательными с Wildberries6
- 3.09.2024, 12:06
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Можно остаться без денег.
Для похищения денег у граждан мошенники могут использовать схему с известным маркетплейсом.
Как БелТА сообщили в минской милиции, мошенники могут позвонить в мессенджеры и представиться оператором связи. Гражданину сообщают, что с его телефонного номера в аккаунте Wildberries аферисты пытаются оформить кредит на какую-либо вещь. Далее идет переадресация на якобы сотрудника правоохранительных органов.
Лжесотрудник сообщает, что мошенники открыли от имени потенциальной жертвы кредит в банке и «отмывают» деньги. По этой причине в квартире гражданина проведут обыск, а также исключат все незадекларированные средства. Чтобы избежать этого, аферисты предлагают перевести деньги на «специальный счет».